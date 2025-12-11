Brontotholus harmoni є третім за величиною динозавром з куполоподібною головою, відомим у Північній Америці.

На півночі американського штату Монтана виявили скам'янілості нового виду динозавра з куполоподібною головою. Ця знахідка дає вченим можливість по-новому поглянути на дуже дивну групу травоїдних тварин, які мешкали на Землі близько 75 мільйонів років тому, пише Earth.

У дослідженні, опублікованому в Zoological Journal of the Linnean Society, йдеться про те, що скам'янілості динозавра виду Brontotholus harmoni було виявлено у формації Ту Медісін в окрузі Глейшер. Він належить до сімейства пахіцефалозаврідів (травоїдні динозаври з незвично товстою черепною коробкою, які жили в пізньому крейдяному періоді).

У дослідженні зазначається, що динозавр був завдовжки близько 3 метрів. Його череп має масивний лобно-тім'яний купол. За словами вчених, розмір цього купола робить Brontotholus harmoni третім за величиною динозавром із куполоподібною головою, відомим у Північній Америці.

У виданні нагадали, що в пізньому крейдяному періоді більшу частину континенту покривав Західний внутрішній морський шлях. Це мілке внутрішнє море, яке розділяло Північну Америку на дві частини.

Берегова лінія Західного внутрішнього морського шляху зміщувалася вперед і назад у міру підйому і падіння рівня моря, створюючи і знищуючи прибережні місця проживання динозаврів. Ці підйоми і падіння рівня води, ймовірно, ізолювали деякі популяції динозаврів, а інші знову з'єднували, коли з'являлися сушині мости. Вчені вважають, що протягом мільйонів років цей цикл давав видам неодноразові можливості еволюціонувати на місці.

У виданні підкреслили, що до нового дослідження палеонтологи підозрювали, що виявлений динозавр був еволюційним етапом між стегоцерасом і пахіцефалозавром. Після проведення докладного філогенетичного аналізу з'ясувалося, що Brontotholus harmoni опинився на абсолютно окремій гілці.

Вчені розповіли, що динозаври Brontotholus harmoni жили в середньому кампанському періоді пізнього крейдяного періоду, що свідчить про те, що великі динозаври з куполоподібними головами з'явилися раніше, ніж передбачало багато записів. Його присутність у Монтані також розширює відомий ареал проживання великих травоїдних тварин з куполоподібними головами вздовж західного боку стародавнього морського шляху.

