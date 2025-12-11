Вплив цієї тенденції на природу українські полярники бачать неозброєним оком.

Українські вчені зафіксували температурну аномалію в Антарктиці, ймовірно, йдеться про чергове підтвердження потепління. Як повідомляє Національний антарктичний науковий центр, метеорологи на "Вернадському" зафіксували нову кліматичну аномалію.

"Цього року температура морської води в районі нашої станції жодного разу не опустилася нижче межі замерзання, тобто -1,8°С", - повідомили в Центрі та нагадали що солона вода замерзає за нижчої температури, ніж прісна.

Наголошується, що це відбулося вперше за весь час спостережень за температурою морської води, які тривають на "Вернадському" з 2002 року. У 2024 та 2023 роках кількість днів, коли температура опускалася нижче за -1,8 градуса, була мінімальною - 4 та 10 відповідно.

"Ймовірно, йдеться про чергове підтвердження потепління в нашому районі Антарктики. Адже за останнє десятиліття кількість таких днів лише один раз перевищила позначку в 40, тоді як за попереднє десятиліття сягала навіть 148", - пояснив Денис Пішняк, очільник відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ.

Зазначається, що вплив цієї тенденції на природу українські полярники бачать неозброєним оком. Так, нинішньої антарктичної зими (коли в Україні літо) довкола Аргентинських островів, де розташований "Вернадський", не утворився сталий льодостав. Тож акваторія майже весь рік була відкрита для виїздів човнами.

У Центрі зауважили, що схожа ситуація спостерігалася й у кілька попередніх зим, хоча до початку 2020-х років такого майже ніколи не траплялося.

"Ба більше: ще від початку українських антарктичних експедицій відстань у 7 км між нашим островом Галіндез та узбережжям Антарктиди взимку можна було подолати на лижах, перейшовши через замерзлу протоку Пенола. Нині це неможливо. А востаннє достатню товщину льоду для переходу Пеноли наші полярники фіксували 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Як пояснили експерти, раніше сталий льодовий покрив довкола Галіндеза утворювався за рахунок змерзання дрейфуючих уламків айсбергів, дрейфуючого багаторічного і однорічного льоду, місцевого льодового покриву. Тривалий мороз та холодна вода "цементували" все це в придатну для пересування поверхню на всій видимій акваторії.

Водночас в останні десятиліття сталий покрив утворювався дедалі рідше й фрагментованіше. "Цього ж року новий лід був лише місцями між нашим та сусідніми островами, але на невеликих ділянках і недовго. Хоча це не показово для океану, адже у вузьких протоках збирається розпріснена вода, яка швидше замерзає", - додали у НАНЦ.

У Центрі також підкреслили, що морський лід є дуже важливою частиною антарктичної екосистеми. Зокрема, з ним тісно пов'язане життя багатьох тварин.

Як повідомлялося, за прогнозами Європейської служби зміни клімату Copernicus, 2025 рік увійде до трійки найтепліших за весь час спостережень - поруч із 2024-м, який наразі утримує перше місце.

Так, цього року світ завершить перший трирічний період, коли середня глобальна температура стабільно перевищувала позначку у +1,5 градуса від доіндустріального рівня - порогу, який вчені вважають критичним для клімату.

Зауважується також, що рекордне нагрівання океанів стало ключовим драйвером екстремальних погодних явищ у різних регіонах світу. Зокрема, у Південній та Південно-Східній Азії це призвело до наймасштабнішої кліматичної катастрофи року, а в Іспанії - до руйнівних лісових пожеж.

