ЗСУ тримають оборону на півночі міста, поки РФ повільно просувається.

Взяття Покровська Росією, схоже, є лише питанням часу, а не ймовірності. І хоча його падіння не призведе до краху оборони України, воно послабить Київ у чутливий момент переговорів про припинення війни під егідою США, пише Reuters.

1 грудня Москва заявила, що повністю контролює Покровськ - за два дні до того, як спецпосланець президента США Дональда Трампа і його зять провели в Кремлі переговори з кремлівським диктатором Володимиром Путіним щодо мирного плану, який, за їхніми словами, близький до фіналізації.

Через десять днів Україна заявляє, що її війська, як і раніше, утримують позиції на півночі міста, де до повномасштабного вторгнення Росії 2022 року проживало 60 000 осіб і яке слугувало важливим логістичним вузлом для військових, поки бойові дії не підійшли впритул.

Відео дня

"Новий виток тиску на Україну з метою врегулювання конфлікту на невигідних умовах відбувається паралельно з важкими боями на цьому напрямку, що грає на руку Росії, оскільки впливає на сприйняття ситуації Трампом", - вважає старший аналітик українського благодійного фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков.

ЗМІ пише, що Україна змушена намагатися зберігати конструктивні стосунки з американцями, які постачають життєво важливі розвіддані та зброю, водночас чинячи опір мирній угоді, яка, за наполяганням Росії, має передбачати виведення ЗСУ з усієї території Донбасу.

Україна заявляє, що, б'ючись за контроль над Донбасом з 2014 року, вона не має ні морального, ні юридичного права поступатися суверенною територією окупантам, що робить контроль над цим промисловим районом найсуперечливішим питанням, яке розмежовує сторони, що воюють.

Риторика Трампа, зі свого боку, стала жорсткішою: в одному з нещодавніх інтерв'ю він заявив, що Росія бере гору у війні, а президенту України Володимиру Зеленському час почати "приймати реальність".

Повільне просування Росії

Темпи російського штурму Покровська показують, наскільки важко силам Москви просуватися вперед на лінії фронту, насиченій ударними дронами.

Після 2022 року війна перетворилася на протистояння на виснаження, і жодна зі сторін не може легко захоплювати території. Росія почала новий наступ наприкінці 2023 року і контролює близько 19,2% території України, що лише на 1 відсоток більше, ніж наприкінці 2022 року, пише ЗМІ.

Покровськ, розташований на височині в Донецькій області, може стати першим містом, узятим Росією після Авдіївки (на сході), що сталося на початку 2024 року. Більша його частина зруйнована, а в місті залишилося всього 1200 жителів.

Військові експерти підтверджують оцінки українських урядовців про те, що оборона України на сході навряд чи раптово завалиться, посилаючись на фортифікаційні споруди, дрони і точковий характер російського штурму Покровська.

За словами українських військових, російські війська просуваються групами по шість або менше осіб, покладаючись на одного-двох солдатів, щоб просочитися крізь проломи в обороні і зачепитися за якусь будівлю. "Вони [росіяни] накопичувалися в штурмових групах, просочуючись навколо наших позицій, тому що, як я вже говорив, у нас критична нестача піхоти", - розповів оператор БПЛА, який воював у Покровську, з позивним "Ламбада".

Побоювання з приводу глибини українських резервів періодично виникали протягом усієї війни, зокрема з боку союзників, таких як США, закликаючи Україну розширити призов. Ця тема політично чутлива, і уряд відмовився знижувати призовний вік із 25 років, щоб захистити молоде покоління від кровопролиття.

Що буде далі

Підтримуваний США мирний план спочатку пропонував Україні піти з Донецької області, де, за словами держсекретаря США Марко Рубіо, Україна контролює 20% території. Цього тижня Зеленський заявив, що він і європейські лідери розробили переглянутий план із 20 пунктів, але згоди щодо питання поступки територій немає.

Повідомляється, що Росія, ймовірно, планує спробувати охопити "міста-фортеці" Слов'янськ і Краматорськ на північний схід від Покровська і використовувати панівні висоти для запуску дронів на великі відстані. Крім того, російські окупанти нещодавно просунулися як у Запорізькій області на півдні, так і в Дніпропетровській області на сході, зазначають журналісти. Але швидкі успіхи при цьому малоймовірні.

Україна наголошує на своїй готовності забезпечити "справедливий" мир, пам'ятаючи про те, що Трамп обіцяв швидко закінчити війну, а його чиновники погрожували обмежити підтримку, таку як розвіддані та зброя, що оплачуються європейськими союзниками. Київ також сподівається, що ті ж європейські союзники зможуть самі надати більше фінансової та військової допомоги.

Крім того, з серпня українські сили завдають ударів по нафтовій промисловості Росії, намагаючись скоротити доходи окупантів і створити там дефіцит палива. Останнім часом вони стали переслідувати кораблі, що йдуть за російською нафтою в Чорному морі.

Інші новини про війну в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що росіяни концентрують зусилля в районі Гуляйполя. Більша частина окупантів, які наступають, знищується. Однак через погані погодні умови вони не втрачають спроб рухатися знову і знову.

Крім того, ми також розповідали, що українські дрони атакували Росію. Зокрема, повідомлялося про збиття в районі Москви. Один з ударів припав на ТЕЦ у Смоленській області.

Вас також можуть зацікавити новини: