Також Росія продовжує атаки на газову інфраструктуру України.

Російські війська вчергове атакували енергетику в Одеській та Полтавській областы. В результаті ударів знеструмлена частина споживачів.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Олександр В’язовченко.

За його словами, електропостачання для деяких споживачів вже вдалося повернути.

"Відновлювальні роботи тривають", - наголосив заступник міністра.

Найскладніша ситуація зі світлом, за інформацією В’язовченка, залишається у прифронтових регіонах України: в Харківській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій та Херсонській областях.

"Найгірше, що виконання відновлювальних робіт у кількох областях ускладнене високим рівнем ризику для енергетиків. Наші енергетики - також пріоритетна ціль для ворога", - зазначив В’язовченко.

Він додав, що з огляду на те, що Росія не припиняє атакувати газову інфраструктуру України, наразі "залучаються кошти на збільшення обсягу імпорту газу", але не уточнив, про яку суму йдеться і скільки ще газу планується докупити.

Атаки Роії на енергосистему України - останні новини

У ніч з 5 на 6 грудня РФ масовано атакувала ракетами та дронами енергетичну інфраструктуру у восьми областях, внаслідок чого споживачі у шести областях тимчасово залишилися без світла.

На Одещині внаслідок ворожої атаки в ніч на 6 грудня тисячі людей тимчасово залишилися без тепла. В ніч на 10 грудня ворог знову атакував об’єкт критичної інфраструктури на Одещині. Внаслідок атаки постраждалих немає.

