Європейські лідери попередили про "критичний момент" у відносинах зі США після надзвичайних переговорів про мирний план щодо України. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зателефонували президенту США Дональду Трампу, щоб продовжити "інтенсивну роботу" над припиненням війни.

Усі троє випустили заяву після розмови, зазначивши, що вони зійшлися на думці: "Зараз настав критичний момент - для України, її народу і для загальної безпеки в євроатлантичному регіоні". Трамп визнав, що обмінявся "досить жорсткими словами" зі своїми європейськими колегами під час бесіди, пише The Telegraph.

У матеріалі йдеться, що американський лідер висловив небажання брати участь у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами цими вихідними, якщо не буде реальної перспективи миру.

"Усі дуже хороші лідери, мої хороші друзі, - і ми обговорювали Україну досить жорстко. Подивимося, що буде. Ми чекаємо відповідей, перш ніж рухатися далі. Думаю, у нас були невеликі розбіжності щодо людей, і подивимося, до чого це призведе", - додав він.

Трамп заявив журналістам, що не хоче витрачати час на чергову марну зустріч:

"Вони хочуть, щоб ми приїхали на зустріч у вихідні в Європі. Ми приймемо рішення залежно від того, що вони запропонують. Ми не хочемо витрачати час даремно".

Нещодавно Зеленський провів віртуальну зустріч зі Скоттом Бессентом, міністром фінансів США, Джаредом Кушнером - зятем Трампа, - і Ларрі Фінком, главою BlackRock, найбільшої у світі керуючої компанії.

Вони обговорювали економічний розвиток і післявоєнну відбудову України в межах мирного плану Трампа. Зеленський зазначив: "Багато ідей, які за правильного підходу можуть успішно реалізуватися в Україні".

Ці переговори відбулися після кризових обговорень Зеленського з європейськими лідерами в Британії - спробі врятувати мирний план Трампа, який сильно сприяв Росії, пише ЗМІ.

Після зустрічі Зеленський повідомив, що лідери виробили зустрічну пропозицію до американського плану припинення війни. Українські чиновники побоюються посилення тиску на Київ з метою поступитися Росії сходом країни. Але, як повідомили джерела The Telegraph, США поки що не надали достатніх гарантій безпеки, щоб розглядати територіальні поступки. Раніше також повідомлялося, що Трамп встановив "різдвяний дедлайн" для досягнення угоди.

Передбачається, що європейські лідери порушили питання американських гарантій безпеки під час дзвінка з президентом США.

Зростаюча напруга між Європою і США

У недавньому інтерв'ю Трамп назвав європейських лідерів "слабкими" і звинуватив їх у перешкоджанні його спробам завершити майже чотирирічну війну в Україні.

Європейські лідери намагаються не допустити, щоб зростаюча напруга між союзниками зірвала мирні переговори. У Стратегії нацбезпеки Білого дому йдеться, що в інтересах США завершити війну в Україні та налагодити економічні зв'язки з Росією. Європейські чиновники зізналися, що документ став для них несподіванкою - американська сторона не попередила союзників про його зміст.

Згодом розвідслужба оборони Данії (DDIS) уперше назвала США потенційною загрозою безпеці. У щорічному звіті йдеться про те, що адміністрація Трампа "використовує економічну силу, включно з погрозами високих мит, щоб нав'язувати свою волю, і більше не виключає застосування військової сили навіть проти союзників".

Агентство вказує також, що в Копенгагені існує "невизначеність" щодо того, "яку роль США відіграватимуть у забезпеченні безпеки Європи".

Це жорстке попередження прозвучало на тлі заяв Трампа про його бажання взяти під контроль Гренландію. DDIS також вказала, що Росія і Китай, як і раніше, є головними загрозами для Данії, і назвала Балтійське море регіоном, де найбільш імовірний конфлікт між НАТО і Росією.

Раніше УНІАН повідомляв, що Європа втратила вплив на Трампа в питанні України. Американський президент витіснив європейців з мирного процесу в Україні. Хоча результат війни між Україною і РФ має більше значення для Європи, ніж для США.

Крім того, ми також розповідали, що Європа не знає, як зупинити війну в Україні без допомоги США. Це є проблемою, оскільки позиція президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні є мінливою.

