Горностай на зиму змінює колір хутра на білий, що робить його помітним для хижаків за відсутності снігу.

У Нижньодністровському національному природному парку (Одеська область) дослідники зафіксували білого горностая, який змінив колір хутра під сніжну зиму, якої зараз немає. Таким чином, тварина стає легкою здобиччю для хижаків.

За словами фахівців заповідника, глобальні зміни клімату змушують тварин по-новому пристосовуватися до навколишнього середовища. На фото, які дослідники оприлюднили, можна побачити білосніжного звірка, який немов біла пляма виділяється на темному фоні землі, рослинності.

"Подивіться уважно на фото горностая, зняті у національному парку у грудні цього року. Тисячоліттями саме в цей час територія була вкрита снігом. Біле зимове хутро було ідеальною маскувальною бронею: горностай линяв щороку восени, а взимку зливався зі снігом і фактично "зникав" від хижаків. Але тепер зими стали теплими й безсніжними", - пояснюють дослідники.

Наразі, за їхніми словами, горностай, керований не температурою, а довжиною світлового дня, продовжує змінювати колір хутра за внутрішнім календарем — стаючи білим на темній землі.

Науковці наголошують, що для хижаків це як маяк – помітність зростає у рази та шанси на виживання стрімко знижуються.

Як пояснюють у нацпарку, за таких умов у цього виду фактично лише два виходи. Перший – міграція до місць, де взимку все ще є стійкий сніговий покрив. Другий – еволюція, тобто поступова втрата сезонного зимового линяння.

"Перший шлях – швидкий, другий – це десятки чи навіть сотні поколінь, якщо популяція достатньо велика, стабільна й зв’язна. У природі цей процес може тривати століттями", - пояснюють в установі.

Як зазначають дослідники, наразі горностай рятується тим, що змінює стиль поведінки: більше активний уночі, ховається у сховищах, пересувається вздовж густої рослинності, мінімізує перебування у відкритому просторі.

"Це дає певні шанси, але не здатне замінити природне маскування, яке забезпечував сніг", - вказують науковці.

За їхніми словами, ситуація з горностаєм в Одеській області показує, що кліматичні зміни відбуваються вже зараз, і вони торкаються навіть найдрібніших хижаків, які тисячі років жили за сталими правилами зими. Вони зауважують, що для підтримки існування горностая в умовах теплих зим, у нацпарку критично важливо зберігати укриття та кормові ділянки, мінімізувати людський тиск у чутливі зимові місяці та продовжувати моніторинг стану популяцій.

"Ці фото – не просто цікава знахідка. Це маркер великих змін у природі, які ми зобов’язані помічати й враховувати, щоб встигнути допомогти тим, хто не встигає…", - наголошують вчені.

