Сирський заявив, що успіхи Росії на лінії фронту незначні.

Українські військові показують значно кращі результати в запеклих боях на сході, ніж намагається представити Росія, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, спростувавши те, що він назвав кремлівською "дезінформацією", розрахованою на зарубіжну аудиторію.

Брифінг Сирського цього тижня був спрямований на те, щоб змінити інформаційний порядок денний на тлі жорсткого тиску з боку президента США Дональда Трампа, який вимагає від Києва капітуляції і згоди на мирний план, початкові варіанти якого були накидані спільно з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, пише Politico.

За словами Сирського, може здатися, що Україна "тільки відступає" під безперервними атаками Росії, однак насправді українські сили утримують лінію оборони і навіть за останні дні змогли повернути собі частину позицій у ключових спірних містах.

Він пояснив, що Україна хоче показати: "ми не просто відходимо", але щойно Київ публічно позначає райони, де відновив контроль, "противник негайно перекидає туди додаткові війська або завдає ракетних ударів". Для України це створює додаткові втрати, але, як заявив Сирський, вони "намагаються їх мінімізувати".

Повільне просування окупантів

Сирський говорив із журналістами в Києві на тлі того, як Росія продовжує повільно просуватися вперед, платячи за кожен кілометр величезною ціною перед обличчям запеклого українського опору, пише ЗМІ.

На початку грудня Міноборони РФ заявило, що їхні окупаційні війська нібито зайняли важливе місто Покровськ на лінії фронту, а також оточили українські сили в сусідньому Мирнограді, і захопили Вовчанськ і Куп'янськ у Харківській області.

У ЗСУ наполягають, що їхні сили знову увійшли в окремі райони Покровська. А також заявляють, що невеликі групи російських військовослужбовців пробираються туди лише для постановочних знімків із прапорами, але повного контролю над зруйнованими руїнами міста вони не мають.

Аудиторія Путіна - одна людина

Незважаючи на невеликі просування на фронті, Кремль намагається переконати західних союзників України, що подальша підтримка Києва марна. І саме цей сигнал, схоже, почули у Вашингтоні, йдеться в матеріалі.

У недавньому інтерв'ю Трамп наголосив, що хоче, щоб президент України Володимир Зеленський швидко погодився на мирну угоду. "Йому доведеться включитися в процес і почати миритися з ситуацією, коли ти програєш - тому що ти програєш", - сказав Трамп.

Мирний план Трампа і реальна ситуація на фронті

Перша версія плану передбачала передачу Росії ключових укріплених районів Донецької області, включно з Покровськом, але потім цей варіант було змінено після жорсткого протесту Києва та європейських країн. Зеленський продовжує наполягати, що не віддасть Росії жодного метра української території.

Сирський же наголосив, що реальні успіхи Росії значно менші за заявлені. "Масштаб російських брехні у багато разів перевищує реальні темпи просування військ. Противник використовує дезінформацію і фейкові карти в гібридній війні проти України, впливаючи як на зарубіжну аудиторію, так і на наше суспільство та армію", - зазначив він.

Інститут вивчення війни (ISW), наприклад, в оновленій доповіді повідомив, що російські війська захопили лише 0,77% території України від початку року, зазнавши при цьому надмірно високих втрат особового складу. На думку ISW, російська спроба захопити укріплені райони Донецької області, що залишилися, потребуватиме щонайменше 2-3 роки, призведе до важких і дорогих боїв і може виявитися для Росії не під силу.

"Російська когнітивна війна спрямована на те, щоб змусити Україну і Захід поступитися цими укріпленими територіями без бою, даючи змогу Росії уникнути величезних витрат часу і ресурсів на їх захоплення на полі бою", - додали аналітики.

Сирський зазначив, що на окремих напрямках російські війська просуваються менш ніж на 5 кілометрів на місяць. "За таких темпів і за щоденних втрат понад тисячу осіб результати просування нікчемні", - додав генерал.

Проте він визнав, що ситуація для українських захисників у районі Покровська залишається вкрай складною - Росія кинула на цю ділянку 156 тисяч військовослужбовців. "Це зараз головний театр бойових дій", - сказав він.

Сирський підтвердив, що цієї осені українські війська повністю вийшли з Покровська, проте 15 листопада почали контрнаступ і повернули майже половину міста. "Ми продовжуємо утримувати північну частину міста - приблизно вздовж залізничної лінії. Крім того, на захід від Покровська ми зачистили і контролюємо близько 54 квадратних кілометрів", - додав він.

За словами головнокомандувача ЗСУ, в умовах туману та дощів ситуація залишається дуже складною. Адже противник користується погодою для проникнення в місто, уникаючи ураження українськими БПЛА. Але надалі Україна тільки збільшує своє угруповання всередині Покровська.

Раніше УНІАН повідомляв, що росіяни концентрують зусилля в районі Гуляйполя. Мета окупантів - обійти місто, вважає головний сержант батальйону безпілотних систем 5 ОШБр. "Велика частина їх знищується, але такі спроби є, особливо коли погіршуються погодні умови", - розповів він.

Крім того, ми також розповідали, що в Росії закінчилися добровольці, тому там готують приховану мобілізацію резервістів. Аналітики дійшли такого висновку через новий указ правителя РФ від 8 грудня. Документ дозволяє призов невизначеної кількості резервістів на обов'язкову службу і проходження "військових зборів" у 2026 році.

