Китай вперше підняв в небо гігантського 'авіаносця дронів', - Bloomberg

Пекін демонструє зростаючу перевагу безпілотних технологій на тлі військової модернізації.

Китай здійснив перший політ "Цзютянь" — надвеликим безпілотником, який у країні вже називають "літаючим авіаносцем дронів". Як повідомляє Bloomberg, зазначивши, що випробування відбулися у провінції Шеньсі.

Безпілотник "Цзютянь" ("Дев’ять небес") порівнюють з авіаносцем через його здатність запускати велику кількість безпілотників і ракет. Це найбільша відома платформа такого типу у світі. Машина може перевозити до шести тонн озброєння, має вісім точок підвіски для керованих бомб, ракет "повітря-повітря", протикорабельних ракет та навіть безпілотників-камікадзе.

Однією з ключових особливостей є можливість транспортувати у фюзеляжі понад 100 малих дронів, які запускаються роєм для прориву протиповітряної оборони противника. Водночас експерти зазначають, що масштаб апарата може зменшувати його малопомітність у бою.

"Цзютянь" уперше показали на авіасалоні в Чжухаї торік. Безпілотник виробляє державна компанія Xi'an Chida Aircraft Parts Manufacturing Co. Ltd. Перш ніж його поставлять на озброєння Народно-визвольної армії, літак має пройти низку додаткових випробувань.

Модернізація армії та антикорупційні чистки

Китай активізує розвиток безпілотних систем, паралельно демонструючи нове озброєння — від десантних кораблів до бойових дронів, представлених на параді в Пекіні у вересні за участі Сі Цзіньпіна. Так Пекін продовжує курс на зміцнення свого військового потенціалу та суперництво зі США.

Водночас у КНР тривають масштабні військові чистки. Американська розвідка вважає, що корупція, зокрема хабарництво у Ракетних військах, підриває обороноздатність і заважає амбіціям Сі, включно з потенційним сценарієм вторгнення на Тайвань.

Попит на безпілотні системи різко зріс після початку повномасштабної війни Росії проти України, де дрони довели свою ефективність у знищенні танків, кораблів та іншої дорогої техніки. Китайська індустрія активно розвивається — від цивільних виробників DJI та Easy Fly до великих оборонних підприємств.

Новий "авіаносець дронів" має стати однією з найпотужніших платформ Пекіна у сфері безпілотних озброєнь.

Як повідомляв УНІАН, китайська компанія Lingkong Tianxing представила нову гіперзвукову ракету YKJ-1000, яка, за даними ЗМІ, уже серійно виробляється й демонструє характеристики, що викликали серйозну стурбованість у західних експертів. Зазначається, що ракета здатна долати дистанцію до 1300 км і розвивати швидкість 5-7 Махів.

Вартість однієї ракети оцінюється приблизно у 700 тисяч юанів (близько 99 тисяч доларів) - майже стільки ж, скільки коштує російсько-іранський дрон-камікадзе "Шахед". Це надзвичайно низька ціна, особливо якщо враховувати, що ракета відноситься до гіперзвукової зброї.

