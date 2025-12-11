Екологічно важливий вид майже зник через невідому хворобу на Канарських островах.

Масова морська епідемія штовхає деякі види морських їжаків до межі вимирання, а подекуди популяції зникли повністю. Як пише The Guardian, про це свідчать дані нового дослідження.

Катастрофічне скорочення популяцій

З 2021 року майже всі морські їжаки Diadema africanum у Канарському архіпелазі загинули від досі невідомої хвороби. На Тенерифе популяція впала на 99,7%, а поблизу островів архіпелагу Мадейра — на 90%.

У цей самий період масова загибель їжаків зафіксована також у Червоному морі, Середземному морі, Карибському басейні та в західній частині Індійського океану.

Відео дня

"Те, що ми спостерігаємо з 2021 року, справді викликає серйозну тривогу. Ми говоримо про зникнення кількох видів за дуже короткий час", — каже Іван Кано, дослідник Університету Ла-Лагуна та автор роботи.

Чому морські їжаки такі важливі

Морські їжаки — унікальні істоти, родичі морських зірок. Вони дихають за допомогою своїх "ніжок", а їхні голки не лише захищають від хижаків, а й слугують укриттям для дрібних морських тварин.

Їх називають "інженерами екосистем", адже вони змінюють довкілля: поїдають водорості, розкладають їжу для інших видів і водночас самі є важливою ланкою харчових ланцюгів.

Контролюючи ріст водоростей, вони сприяють виживанню твердих коралів — домівки для тисяч морських видів. Там, де їжаки зникли, як-от на Карибах, площа коралів скоротилася вдвічі, тоді як покрив водоростей зріс на 85%.

"Мене найбільше захоплювало в цих тваринах те, що вони змінюють середовище. Як і люди, вони модифікують свій простір. Ми не знаємо, який ланцюговий ефект може спричинити їхнє зникнення", - каже Кано.

Точна причина пандемії поки невідома. Однак, за словами Кано, люди "ймовірно причетні" до поширення хвороби. Серед можливих механізмів — судноплавство, зміни течій та аномальна хвильова активність.

Учений приїхав на Канари, аби досліджувати ранні етапи життя їжаків, але швидко зрозумів, що молоді особини майже відсутні. Це змусило його повністю змінити тему дисертації та документувати стрімке падіння популяцій.

Рід Diadema, поширений у тропічних водах усього світу, є наймасовішою та найекологічно важливою групою морських їжаків. Сьогодні лише кілька окремих акваторій залишаються неохопленими хворобою.

"Ми поки не впевнені, як розвиватиметься ця пандемія. Поки що хвороба не поширилася на популяції Південно-Східної Азії та Австралії, і це добра новина. Але ми не можемо виключати, що спалах знову виникне й пошириться далі", - зазначає Кано.

Через зміни клімату тварини стають легкою здобиччю для хижаків

Як писав УНІАН, в Одеській області, у Нижньодністровському національному природному парку, науковці зафіксували горностая, який "за звичкою" змінив колір хутра на біле - під сніжну зиму, якої зараз немає. Білосніжна тварина немов біла пляма виділяється на темному фоні довкілля. За словами дослідників, глобальні зміни клімату змушують тварин по-новому пристосовуватися до навколишнього середовища, але звірі не встигають за глобальним потеплінням та стають легкою здобиччю для хижаків.

Вас також можуть зацікавити новини: