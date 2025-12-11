Україна під тиском відправила Трампу покрокову відповідь на мирний план, - Axios

Володимир Зеленський надсилає власні пропозиції після консультацій із європейськими союзниками.

Україна у середу надіслала адміністрації Дональда Трампа свою покрокову відповідь на останній 20-пунктний мирний план США, повідомляє Axios з посиланням на українських та американських чиновників.

План Трампа передбачає значні територіальні поступки та інші вимоги до Києва, що створює сильний тиск на президента Зеленського.

За даними джерел, радник із національної безпеки України Рустем Умєров надіслав відповідь Джареду Кушнеру, зятю та раднику Трампа. Документ містить коментарі та запропоновані поправки, спрямовані на те, щоб зробити план більш реалістичним і прийнятним для України.

Раніше українські офіційні особи провели консультації з європейськими союзниками, зокрема з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини, і додали нові пропозиції щодо спірних питань, таких як контроль над територіями та Запорізькою атомною електростанцією.

Тим часом Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідерами Європи, заявивши:

"Ми обговорили Україну досить різкими словами. Побачимо, що буде".

Очікується, що високопосадовці військових США та України проведуть віртуальну зустріч у четвер для продовження обговорення конкретних частин мирного плану.

Мирний план Трампа - останні новини

NYT пише, що Європа не має плану, як закінчити війну без участі США. І це проблема, оскільки позиція президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні є мінливою, відзначило видання.

Події минулого тижня продемонстрували, що попри всі зусилля, європейські лідери не мають впливу на президента США Дональда Трампа, який піддає їх нещадній критиці.

Нещодавно європейські лідери попередили про "критичний момент" у відносинах зі США після переговорів про мирний план щодо України.

