У Курській і Воронезькій областях зафіксовані вирви діаметром 20 метрів.

У разі застосування балістичних ракет "Сапсан" має бути медійний ефект, бо має бути враженим якийсь серйозний об’єкт. Таку думку висловив військовий експерт Михайло Жирохов сказав в етері на Радіо NV.

"Є об’єктивні дані. Західні OSINTери дуже полюбляють дивитися на карти, на актуальні супутникові (знімки), і вони побачили декілька невідомих вирв, які мають великий діаметр до 20 метрів. І ці вирви у Рильську Курської області. Ці вирви є у Воронезькій області. І дуже обережно вони припускають, що це робота української ракетної техніки", - відзначив Жирохов.

Водночас, як зазначив експерт, він не став би говорити про балістичні ракети "Сапсан", бо про них "ми почуємо". У цих ракет доволі потужна бойова частина. Ці ракети будуть використовувати для ураження чогось такого, що матиме медійний ефект.

"Але "Довгі Нептуни" літають – це факт. Крім того, є така система, поки що ніхто не розуміє що це – реактивний дрон або ракета? Тому, дехто називає "Паляницю" або "Пекло" реактивним дроном, а росіянам вигідно називати це ракетами. За українською кваліфікацією –це реактивний дрон", - сказав Жирохов.

Він додав, що поки не було такого величезного удару, щоби можна було казати про ракети.

Українські ракети у війні проти РФ

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна почала застосовувати балістичні ракети "Сапсан". Глава держави вирішив не розкривати усі подробиці і деталі, аби не давати ворогу зайву інформацію.

