Велика зграя сов зібралася посеред міста на Одещині: дослідник пояснив поведінку птахів

Вухаті сови збираються на зимівлю в одному місці, продовжуючи полювати в цей період.

В Одеській області, на території української Бессарабії, у середмісті одного з населених пунктів облаштувалась зграя сов.

Про цікавих птахів розповів доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

За його словами, у центрі міста Татарбунари, неподалік від центрального готелю, вже понад 25 років збираються на зимівлю вухаті сови (Asio otus). Вони облаштувалися на високих в'язах. Науковець розповів, що птахи збираються зграєю на зимовий період.

"Зараз їхня максимальна кількість вдень сягає 50 птахів, але колись, в суворі зими було і 120 птахів. Вухата сова може досить довго чекати на свою жертву і політ її під час полювання майже безшумний. Найчастіше сови харчуються мишоподібними гризунами, відловлюючи за ніч до 10 особин. Цієї зими домінуючим кормом у татарбунарських сов є полівка звичайна та миша курганцева", - зазначив дослідник.

Мешканці Тузлівських лиманів

Нагадаємо, на території Національного природного парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) мешкає вусата синиця. Це аборигенний вид птахів, якій живе постійно на одному місці у вказаному заповіднику. Взимку вусаті синиці головні пернаті мешканці очеретяних заростей. Їм дуже подобаються насіння очерету - це головна їжа і смаколики у цей сезон. Навіть якщо снігом накриє землю насіння завжди доступні.

