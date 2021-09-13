У Рівненській області судитимуть місцевого жителя, який у серпні відкрив вогонь по тваринах, повідомили у поліції.

У Рівненській області судитимуть чоловіка – 46-річного жителя міста Здолбунів, який стріляв у двох безпритульних цуценят. Одна з тварин загинула.

Чоловік "відзначився" 10 серпня у Здолбунові – вирішив поквитатися із безпритульною собакою, яка напередодні начебто на нього кидалася, повідомив відділ комунікації поліції Рівненщини.

"Він хотів вистрелити у неї із пневматичної гвинтівки, однак промахнувся та поцілив у голову щеняти. Після цього знову здійснив декілька пострілів та двічі попав у інше щеня", – сказано в повідомленні.

В поліції зазначають, що сусіди повідомили про це на спецлінію 102. Правоохоронці на місці виявили загибле цуценя, а ще одне лежало поранене неподалік – його пізніше обстежили у ветклініці, де за допомогою рентгену виявили кулю та надали необхідну допомогу.

Читайте також"Зара в калюжі крові": у Кривому Розі біля будинку зоозахисника стріляли в цуценя та пса, одна тварина загинула (фото)В повідомленні сказано, що чоловік заховав пневматичну гвинтівку, з якої стріляв, на околиці міста під деревом. Зброю вилучили.

Ветеринари після розтину з'ясували, що смерть тварини настала внаслідок травматичного пошкодження головного мозку, спричиненого кульовим пораненням.

Розпочато провадження за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України (Жорстоке поводження з тваринами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Жителю Здолбунова повідомили про підозру.

У поліції додали, що підозрюваний зізнався у скоєному та активно співпрацював зі слідством, й це "стало обставиною, яка пом’якшує покарання".

Нагадаємо, у жовтні 2019-го в Чернівцях Шевченківський районний суд призначив покарання місцевому жителю, який у січні того ж року на очах у дітей застрелив сусідського собаку.

Суд вирішив, що чоловік заслуговує на покарання у вигляді умовного ув’язнення терміном на рік.

Автори: Надя Пришляк, Екатерина Присяжнюк