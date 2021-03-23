Левенятам ще немає двох місяців.

У Миколаївському зоопарку вперше показали пару новонароджених левенят. Щоправда, поки лише журналістам.

Читайте такожХарківський суматранський орангутанг Жора може отримати паспорт - йому виповнилося 14 роківПро це йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що левенятам ще немає двох місяців. Їм ще навіть не дали імен.

«Це хлопчик і дівчинка. Поки вони живуть із мамою подалі від відвідувачів», – говориться у сюжеті.

У відкритий вольєр малюків випустять лише влітку, і тоді їх зможуть побачити відвідувачі.

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Автор: Катерина Шварц