Новини України: у Миколаївському зоопарку вперше показали пару новонароджених левенят
У Миколаївському зоопарку вперше показали пару новонароджених левенят. Щоправда, поки лише журналістам.
Читайте такожХарківський суматранський орангутанг Жора може отримати паспорт - йому виповнилося 14 роківПро це йдеться у сюжеті ТСН.
Зазначається, що левенятам ще немає двох місяців. Їм ще навіть не дали імен.
«Це хлопчик і дівчинка. Поки вони живуть із мамою подалі від відвідувачів», – говориться у сюжеті.
У відкритий вольєр малюків випустять лише влітку, і тоді їх зможуть побачити відвідувачі.
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