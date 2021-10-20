Джерелами викидів стали об'єкти газової галузі.

Екологи виявили систематичні великі викиди метану в Туркменистані. Витік відбувався не менше п'яти років і по парниковому ефекту в десятки разів сильніше СО2.

Про це пише Bloomberg.

Експерти канадської моніторингової компанії у 2019 році зафіксували на об'єкті в Корпежі "один з найбільших викидів метану, що коли-небудь спостерігалися в реальному часі". Зазначається, що джерелом викиду стали об'єкти родовища та встановлення підготовки газу.

Читайте такожДо 2040 року Coca-Cola обіцяє скоротити викиди вуглекислого газу на 75%За даними екологів, витік тривав не менше п'яти років, а по впливу на клімат один такий витік прирівнюється до викидів від усіх авто в Аризоні. Після розголошення цієї інформації викиди метану припинилися, але з квітня 2020 знову стали фіксувати нові викиди метану.

Довідка УНІАН. Метан належить до парникових газів. Крім прискорення глобального потепління, збільшення відсотка парникових газів в атмосфері тягне за собою підкислення океану, забруднення смогом, виснаження озонового шару, а також зміну рівня росту рослин та рівня їх харчування.

Як раніше повідомляв УНІАН, вже незабаром світ відмовиться від м'яса для порятунку клімату, а стейки з яловичини та свинини будуть в дефіциті. Так вважає глава найбільшого в Європі м'ясопереробного підприємства Danish Crown Джейс Валер. Багато держав вже прагнуть знизити кількість викидів парникових газів.

Автор: Анастасія Горбачова