Зараз цей показник становить трохи більше ніж шість відсотків.

Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів вважає цілком реальним збільшити показник заповідності земель в Україні до європейського показника в 15% від загальної території з нинішніх 6,1%.

Читайте такожВизначено найсмішніше фото дикої природи 2020 рокуПро це під час онлайн-конференції заявив заступник міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Руслан Стрілець.

"Сьогодні ми маємо 6,1% заповідності по всій території України. Ми робимо все можливе, щоб збільшити цей відсоток до середньоєвропейських 15%, тим більше, що цього абсолютно реально досягти для України», - сказав він.

Вам може бути цікаво

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Шварц