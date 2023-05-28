Власниця замкнула тварину та відпочивала у кафе.

В Одесі від задухи ледь не загинув собака, якого власниця залишила в автівці, а сама пішла відпочивати у кафе.

Як повідомила прес-служба обласного управління патрульної поліції, пса врятував велопатруль. Зокрема, у курортній зоні до патрульних звернулися люди, які розповіли, що у припаркованій автівці заперли собаку, який важко дихає та сильно скавчить. При цьому, господаря вже давно немає та невідомо, коли він відкриє машину.

"Інспектори Владислав Булавін та Ярослав Черниш одразу підʼїхали на вказане місце. За вказаною адресою дійсно стояла автівка Mitsubishi, а в ній скавчав собака", - розповіли у прес-службі.

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Поліцейські розшукали власницю машини - жінка спокійно відпочивала у одному з закладів харчування неподалік.

На щастя, з песиком все обійшлося, його напоїли водою та заспокоїли.

На жінку склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 89 КУпАП ("жорстоке поводження з тваринами").

Знущання над тваринами у Одесі

Нагадаємо, нещодавно в Одесі сталася подія, яка шокувала людей. Власниця породистоко коня тримала його у тісному приміщенні без води та їжі. Коня знайшли потім в полі випадкові очевидці. Бідолашна тварина загинула у страшних муках, хоча волонтери намагалися її врятувати.

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