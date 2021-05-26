На варварськи обрізаному дереві з'явилися пагони.

В Одесі фахівцям вдалося врятувати унікальне дерево-пам'ятку, майже знищене у 2020 році.

Як повідомили журналістам у прес-службі мерії, врятувати старовинну тополю вдалося спільними зусиллями озеленювачів КП «Міськзелентрест» та фахівців з Києва, які відгукнулися на проблему і здійснили консервацію зрізів особливим розчином.

На даний час на дереві, яке вже вважали загиблим, з'явилися паростки.

За словами головного інженера комунального підприємства «Міськзелентрест» Володимира Хроми, тополю можна вважати врятованим.

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«Мабуть, в цьому дворі для неї склалися сприятливі умови: він відносно захищений, немає ніякого агресивного середовища, не проводяться розкопки. Тополя вже пустила пагони, і ми сподіваємося, що дерево буде жити й далі», - зазначив Хрома.

У мерії нагадали, що восени 2020 року чиновникам стало відомо, що представники приватної компанії «кронували» найстарішу тополю в Україні, яка росте в одеському дворі на вул. Торговій, 17. Вони самовільно варварськи обрізали дерево, залишивши тільки стовбур заввишки близько 8 метрів. До обрізки дерево було заввишки близько 25 метрів.

Про варварське обрізання легендарного дерева мешканці будинку повідомили на гарячу лінію КП «Міськзелентрест». Ця тополя - ботанічна пам'ятка природи - називають ще «тополею любові» або «пушкінською», її вік становить близько 200 років, а обхват - близько 6 метрів. Зазвичай в міському середовищі термін життя тополь лише 40-50 років. Місцеві гіди водили до одеського дерева екскурсії, а закохані приходили, щоб доторкнутися до незвичайної тополі і загадати бажання.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада 2020 року екскурсоводи заявили, що в центрі Одеси знищено унікальне дерево-пам'ятку - найтовстіша тополя України. Зокрема, за словами громадського працівника, екскурсовода Олександра Бабича, «на дрова» пущено знамените дерево - «Пушкінська тополя», відома також як «Канадська тополя». За даними громадських діячів, дерево значно пошкодили під приводом санітарної підрізки тополі співробітники обслуговуючого підприємства «Ренесанс-92».

Державна екологічна інспекція заявила, що вік дерева - понад 200 років, і воно є об'єктом природно-заповідного фонду. Збитки, завдані державі, становили 125 тис. 466 грн.

У лютому 2020 року в мерії Одеси заявили, що спробують врятувати унікальне 200-річне дерево-пам'ятку.

Канадська тополя в Одесі: чим відома

Канадська тополя - ботанічна пам'ятка природи місцевого значення - росте в центрі Одеси, на вул. Торговій. Вік дерева близько 200 років. Обхват стовбура - кілька метрів. За деякими даними, воно отримано шляхом схрещування тополі чорної і тополі дельтоподібної у 1750 році у Франції.

Унікальне дерево внесено до туристичних маршрутів. Згідно з однією з легенд, поет Олександр Пушкін залазив по цьому дереву у вікно своєї улюбленої італійки Амалії - дружини комерсанта - купця сербського походження Івана Резнича. За іншою легендою, Пушкін на честь цієї жінки посадив цю тополю.

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Автор: Лариса Козова