У Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) дослідники піймали для кільцювання раритетного птаха – сову болотяну, яка на відміну від інших сов полює вдень. Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв.

"Сова болотяна (Asio flammeus) — вид птахів роду вухаті сови ряду Совоподібні. Раритетний вид птахів, занесений до Червоної книги України. Зараз вони мігрують через нацпарк. В теплі зими зустрічається на зимівлі", - пояснив Русєв.

За його словами, сову спіймали під час лову і кільцювання диких птахів у заповіднику в Одеській області.

"Вона неймовірно чудова, окільцьована і випущена на волю", - наголошує вчений.

Він оприлюднив відповідне відео, на якому можна побачити неймовірно красивого птаха. Під час кільцювання він немовби спеціально дивиться в об'єктив камери. Складається враження, що погляд сови усвідомлений. Після отримання "прикраси" у вигляді "обручки" з відповідними записами, вона не відлітає відразу. На якусь мить птах обертається, уважно дивиться на людину, у якої сидить на руці - немов питає, чи можна полетіти. Потім робить помах крилами і "зникає".

Сова болотяна: що про неї відомо

Це вид птахів роду вухаті сови родини Совові ряду Совоподібні. Раритетний вид птахів, занесений до Червоної книги України і ряду інших природоохоронних документів.

Птах середніх розмірів (трохи більший за голуба). Забарвлення з домінуванням жовтуватих або вохристих тонів. Верх рудо-бурий, низ світлий з вузькими довгастими плямами. "Вушка" дуже маленькі, ледь помітні. "Лице" руде з ледве помітними бурими штрихами та витягнуте, на відміну від плоского лицьового диска сови вухатої. Очі жовті, з широкими чорними кругами довкола, дзьоб темно-сірий або чорнуватий, розмах крила — до 112 см.

На відміну від багатьох інших сов часто полює вдень, зазвичай же в сутінках. Гнізда влаштовує виключно на землі, серед високої трави або під прикриттям куща. На відміну від інших сов зрідка самостійно будує гніздо. Залежно від зволоження ґрунту воно являє собою витоптаний в траві майданчик або ямку в ґрунті діаметром до 50 см, глибиною 1-3 см або ж пухку плоску споруду, споруджену з декількох десятків стебел трав.

В лісовій зоні, як правило, одна пара болотяних сов контролює одне поле або інший обмежений лісом відкритий простір. Тому, відстань між парами коливається від 3 до 10 км. Приблизно на такій же відстані гніздяться пари на заплавах рік.

