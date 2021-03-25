Новини України: одеські волонтери врятували двох червонокнижних сов
В Одесі волонтери врятували двох червонокнижних сов.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Птахів конфіскували у пляжних фотографів та передали до Одеського зоопарку. Там їх оглянули орнітологи – сови без травм, але мають пошкоджене пір'я і потребують реабілітації.
Але й після лікування птахів доведеться залишити у звіринці, оскільки сов забрали з гнізд пташенятами, тому до дикої природи вони пристосуватися вже не зможуть.
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