Сов забрали з гнізд пташенятами.

В Одесі волонтери врятували двох червонокнижних сов.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Птахів конфіскували у пляжних фотографів та передали до Одеського зоопарку. Там їх оглянули орнітологи – сови без травм, але мають пошкоджене пір'я і потребують реабілітації.

Але й після лікування птахів доведеться залишити у звіринці, оскільки сов забрали з гнізд пташенятами, тому до дикої природи вони пристосуватися вже не зможуть.

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Автор: Яна Ставська