В Японії загострилась 'війна' з ведмедями: у хід пішли дрони (відео)

Протягом року через напади ведмедів поранено близько сотні людей, понад 10 загинули.

В одному з японських міст знайшли високотехнологічне рішення проблеми з агресивними ведмедями, яка останніми роками стрімко загострилася. Місто Ісіномакі в східній префектурі Міяґі замовило дрони, здатні розпилювати спеціальний відлякувальний спрей проти ведмедів, якщо звірі нападатимуть.

Виробник безпілотників Terra Drone зазначає, що постачатиме так звані "дрони зі спреєм для відлякування ведмедів". Вони можуть дистанційно та без участі людини безпечно проганяти тварин, пише Business Insider.

Як працює "повітряний мисливець"

У демонстраційному відео зазначеної компанії показано, як безпілотник розпилює спрей на людину, вдягнену в костюм ведмедя, яка пересувається навкарачки, імітуючи поведінку тварини. Компанія повідомила, що спочатку планує запровадити один дрон, а повноцінну експлуатацію розпочати з наступної весни. Загальну вартість проєкту оцінюють у "кілька мільйонів єн".

Дронами керуватиме приватна компанія, обрана міською владою Ісіномакі для запобігання шкоді від ведмедів.

Перцевий удар - чому це ефективно

Як зазначають у Terra Drone, безпілотники можна керувати з відстані близько 800 метрів, а спрей вони розпилюють із "високою точністю". Засоби для відлякування ведмедів містять капсаїцин – речовину з перцю чилі, яка подразнює очі та ніс тварини, даючи людині час утекти.

"Це надзвичайно ефективний спосіб відлякати ведмедів, нюх яких у тисячі разів чутливіший, ніж у людей, і змусити їх тимчасово відступити", – йдеться в повідомленні компанії.

Втім, дрони зі спреєм – не єдине технологічне рішення, яке вже використовують у Японії. У листопаді префектура Ґіфу почала застосовувати безпілотники, які імітують гавкіт мисливських собак і підривають петарди, щоб відлякувати ведмедів. Такі дрони оснащені гучномовцями та навіть мають великі "рухливі" очі.

Масштаби національної загрози

"Проблема появи ведмедів і нападів на людей у Японії набула масштабів національної загрози. Слово "ведмідь" навіть увійшло до переліку слів року в Японії у 2025 році. За даними Міністерства довкілля Японії, кількість повідомлень про появу ведмедів зросла на 163% у період між 2021 і 2025 роками. З квітня минулого року у країні зафіксували близько 100 поранень і 12 смертей, пов’язаних із нападами ведмедів", - йдеться у статті.

Як зазначається, у грудні Японія навіть залучила підрозділи Сил самооборони – ключового військового формування країни – до північних регіонів, де було зафіксовано кілька випадків появи ведмедів. Військові встановлювали пастки-клітки для відлову тварин.

Нагадаємо, восени 2025 року повідомлялося, що в Японії фіксують рекордну кількість нападів ведмедів - щонайменше 13 людей загинуло і понад 100 поранено лише за 8 місяців. Найбільше інцидентів сталося у префектурах Акіта та Івате, де тварини заходять у села, магазини й навіть готелі.

Через небезпеку японські туристичні органи готувалися захищати відпочивальників у курортах із гарячими джерелами. Йшлося, що Агентство туризму Японії планує профінансувати до 50% вартості встановлення захисних огорож навколо відкритих купалень - ротенбро - у традиційних готелях рюкан.

Крім того, ми також розповідали, чи можуть в Україні з'явитися птахи, які нападають на людей. Теоретично цього не можна виключати.

