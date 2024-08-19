Відомо, що окупанти вивозять тварин до Криму і до Росії.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що росіські окупанти знищують заповідник Асканія-Нова.

"Останнє, що я чув – вони вивозять тварин до Криму і до Росії. Тобто можна сказати, що заповідника більше немає. Пограбували вони його капітально", - розповів він у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, наслідки підриву Каховської ГЕС ми ще довго будемо відчувати.

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"Зрошення немає, сохне область там, куди не попадає вода від водосховища. Щодо нижньої частини Дніпра, яка йде після Каховської ГЕС, майже все встало на той рівень, як було і по якості води, і по всім іншим показникам. В той же час, зверху Каховської ГЕС верба виросла на більше ніж чотири метри. Там дійсно ліс величезний, все росте, екологи кажуть і хлопають в долоні, що це класно. Але для економіки області це не дуже класно, що та кількість зрошення, яка була, впала до нуля", - розповів Проскудін.

Він стверджує, що особливо зараз страждає Лівобережжя.

"Заповідники були затоплені, ми втратили купу всього, це ми будемо відчувати ще довгий час. Але життя і природа продовжують розвиватися, як буде далі, будемо дивитись. Думки науковців і природозахисників розділились. Одні кажуть, що не треба відбудовувати Каховську ГЕС, а всі економічно підковані люди кажуть – потрібно, бо область не виживе", - додав голова ОВА.

Екологічні злочини росіян в Україні

Російські загарбники продовжують вивозити тварин із заповідника "Асканія-Нова", що на Херсонщині, на територію тимчасово окупованого Криму і Росії. Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Так, дійсно з тимчасового окупованого Криму до заповідника "Асканія-Нова" приїхав представник РФ Олег Зубков, який начебто опікується тваринами. Вони вивозять тварин у бік Криму та на територію РФ. Вони про це відкрито заявляють і це постійний процес. Окупанти називають це обміном фонду", - заявив посадовець.

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