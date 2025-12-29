На думку дослідників, базові потреби тварини повністю забезпечені, тому вона й цікавиться новими предметами.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували дуже допитливу оленицю, яка зазирнула в об’єктив фотопастки.

Про це розповіли у пресслужбі заповідника та оприлюднили відповідне фото, на якому тварина наче навмисно заглядає в об’єктив. Тварина виглядає спокійною та неголодною.

"Ця допитлива олениця з цікавістю заглядає просто в об’єктив фотопастки, адже нові предмети в лісі завжди викликають інтерес у диких мешканців. Коли базові потреби тварини повністю забезпечені – є простір, їжа та безпека – з’являється місце і для… цікавості", - йдеться у повідомленні

В установі пояснюють, що оприлюднений кадр – з фотопасток проєкту "Полісся – дика природа без кордонів", встановлених на території Чорнобильського заповідника.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику, у гирловій частині річки Прип’ять, за даними дослідників, чисельність пернатих становить понад 1500 особин. Обстеження охопило значну ділянку заплави з густими заростями очерету, розгалуженою мережею приток, мілководних заток та островів, вкритих листяними лісами.

Птахи ряду гусеподібні найчастіше траплялися на мілководдях, де вони активно годувалися й відпочивали. Баклан великий переважав на річищі, також зафіксовано чепуру велику, чаплю сіру, лебедя-шипуна, гуску сіру, крижня тощо. Загалом зафіксовано 12 видів птахів, серед них – три види, занесені до Червоної книги України – нерозень, гоголь та орлан-білохвіст.

