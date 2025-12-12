Під час обстеження науковці бачили чепуру велику, чаплю сіру, лебедя-шипуна, крижня та інших пернатих.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику, у гирловій частині річки Прип’ять, фахівці провели обліки птахів водно-болотного комплексу – загалом чисельність пернатих на водоймі становить понад 1500 особин.

Як повідомили у заповіднику в Facebook, обстеження охопило значну ділянку заплави з густими заростями очерету, розгалуженою мережею приток, мілководних заток та островів, вкритих листяними лісами.

За словами науковців, птахи ряду Гусеподібні (Anseriformes) найчастіше траплялися на мілководдях, де вони активно годувалися й відпочивали. Баклан великий (Phalacrocorax carbo) переважав на річищі річки - його спостерігали під час полювання, відпочинку та перельотів великими зграями. У післягніздовий період ці птахи утворюють значні скупчення та контролюють акваторії у пошуках місць концентрації риби.

Відео дня

У повідомленні йдеться, що під час обстеження також помічено чепуру велику, чаплю сіру, лебедя-шипуна, гуску сіру, крижня, чирянку малу, мартина звичайного та мартина жовтоногого.

"Загалом зафіксовано 12 видів птахів, серед них три види, занесені до Червоної книги України: нерозень (Anas strepera), гоголь (Bucephala clangula), орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla). Загальна чисельність пернатих на водоймі вражає - понад 1500 особин!", - наголошують дослідники.

Водночас вони звертають увагу, що це - лише початок зимового моніторингу орнітофауни, який триватиме упродовж сезону та дозволить відстежити зміни у чисельності та просторовому розподілі птахів на водно-болотних угіддях заповідника.

Радіаційно-екологічний біосферний заповідник у Чорнобилі - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували, як у лісі зимують сонечка, на яких вплинули зміни клімату, що порушує звичні ритми жуків. За словами дослідників, ці яскраві жучки здатні передчувати силу прийдешніх холодів - чим суворішою має бути зима, тим ретельніше вони шукають надійні, закриті й теплі схованки, де можна перечекати негоду.

Однак наразі все інакше - сонечка згрупувалися під товстою корою велетенської сухої сосни та просто у дрібних тріщинах. Науковці кажуть, що це ознака особливої холоднечі, чи навпаки - брак справді надійних зимових укриттів у тепліший, ніж завжди, грудень.

Крім того, ми також розповідали, що в районі Чорнобиля зафіксували всеїдну тварину. Йдеться про єнотоподібного собаку, або єнота уссурійського, який належить до видів із надзвичайно гнучкою харчовою поведінкою - він споживає все, що йому доступне в конкретний момент.

Вас також можуть зацікавити новини: