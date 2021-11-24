Експорт цукру зменшився на 53%, а імпорт – збільшився на 66%.

Через зростання цін на газ частина цукрових заводів не може організувати виробництво, а сільгоспвиробники, які вклали в це кошти, зазнають значних збитків.

Як повідомила прес-служба Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП), торік повноцінно працювали 29 з 33 цукрових заводів, більшість з них у 2021 стали збитковими через подорожчання енергетичних ресурсів.

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"Виробники цукру знаходяться на межі нерентабельності. Фермери витрачають понад 42 тис.грн на 1 гектар посіву цукрових буряків. При середній врожайності 480 центнерів з гектара і ціною 1200 грн за тонну буряка, її вирощування не є рентабельним. Ця ж причина зумовлює постійне скорочення площ посівів (зараз 206 тис. га)", - йдеться в повідомленні.

За даними Держстату, у 2020 році цукровим буряком було засаджено 220 тис. га.

У жовтні 2021 року у порівнянні з жовтнем 2020 року експорт цукру зменшився на 53,4%, до 3,752 млн доларів, а імпорт збільшився на 65,7%, до 0,179 млн доларів, як відзначають в УСПП.

Ціни на цукор в Україні:

Виробництво цукру в Україні за минулий сезон (вересень 2020 - серпень 2021) скоротилося до 1,1 млн тонн, що на третину менше в порівнянні з попереднім сезоном (1,48 млн тонн). Через дефіцит цукрових буряків країна імпортувала як сировину, так і готовий цукор.

У цьому сезоні (вересень 2021 – серпень 2022) в Міністерстві економіки України очікують збільшення виробництва цукру - до 1,4 млн тонн, що на 30% більше, ніж у минулому сезоні.

Ціни на цукор і соняшникова олія в Україні в серпні 2021 року в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року – підвищилися на 91,2% і 75,6% відповідно.

У вересні 2021 року експерти прогнозували, що ціни на цукор в Україні можуть знизитися до 22-25 гривень за кілограм з нинішніх 30 гривень, але не опустяться нижче 20 гривень через низку причин.

У вересні 2021 року середня споживча ціна цукру в Україні склала 28,69 грн за кілограм, що майже вдвічі дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор: Альона Кириченко