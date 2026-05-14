Імпортна черешня коштує кілька тисяч за кілограм: коли в продажу з'явиться українська

Ранні черешні вже почали дозрівати на Закарпатті.

Станом на середину травня на продуктовому ринку в Ужгороді до продажу пропонують лише імпортні черешні. Вартість закордонних ягід з Греції становить 1000 гривень за кілограм, повідомляє "Суспільне Ужгород".

Черешнею з чотиризначним цінником покупці поки не особливо цікавляться – кажуть, що ще для цієї ягоди ранувато. За оцінками продавців, закарпатська черешня надійде у продаж орієнтовно через місяць.

Тим часом в селах поблизу райцентру Мукачево почали дозрівати ранні сорти ягоди. Місцеві мешканці вже потроху збирають черешню для власного споживання. І при цьому зазначають, що через погодні умови цьогорічний врожай гірший, ніж зазвичай.

"Останнім часом дерева висихають, треба постійно обробляти. У березні, коли теплішає, воно розпуститься, зацвіте, а потім прийдуть заморозки, вітер сильний. Черешні багато не треба – два дні, і вона все", – скаржаться місцеві жителі.

Водночас час на одеському ринку "Привоз" черешню поки що продають навіть не за тисячу, а за 2 500 гривень за кілограм, повідомляють місцеві Telegram-канали.

Поки до початку сезону черешні ще лишається певний час, сезон полуниці в Україні вже відкрито і він в самому розпалі. Полуниця з Закарпаття активно продається на ринку в Києві і тільки з понеділка подешевшала з 255 грн/кг до 140 грн/кг.

Водночас з вартістю персиків та абрикосів цього літа в Україні можуть бути проблеми. Через весняні заморозки їхній врожай може скоротитися вдвічі. В залежності від того, наскільки імпорт перекриватиме дефіцит фруктів, ціни на персики та абрикоси зростуть від 20% до 80%, очікують аналітики.

