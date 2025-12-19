Без рекордного здешевшання овочів вартість страв на Святвечір була б значно вищою.

Ціни на овочі в Україні цьогоріч значно зменшилися у порівнянні з минулим роком. Зокрема, інгредієнти класичного "борщового набору" здешевшали щонайменше на 50%.

Про це повідомляють аналітики Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Кілограм картоплі в Україні зараз коштує в середньому 14,7 гривні, що відповідає цінам 2023 року і суттєво менше, ніж в минулому році – 32,1 гривні (-54%).

Ріпчаста цибуля, яку продають по 7,4 грн/кг, значно дешевше, ніж в попередні роки – 14,1 грн/кг в 2023 році та 17,7 грн/кг в 2024 році (-58%).

Морква за рік здешевшала на 63% – з 29,7 до 11 грн/кг. Буряк втратив в ціні 51% – з 19,7 до 9,7 грн/кг. Вартість капусти опустилася найбільше, на 73% – з 35,3 до 9,5 грн/кг.

Цікаво, що навіть огірки, які традиційно вважають більш літнім овочем, теж подешевшали на 23% за рік – зі 115 до 102,2 грн/кг. Тільки помідори не підтримали загальну тенденцію, і здорожчали на 9% – зі 115 до 124 грн/кг.

Тож Україна в цьому році отримала гарний врожай овочів, і наразі їхніх запасів у сховищах ще достатньо, кажуть в УКАБ. Проте експерти прогнозують, що ціновий тренд на здешевшання вже подоланий і вартість овочів надалі може зростати.

Ціни на продукти в Україні

12 класичних страв на Святвечір, які за традицією є пісними, в цьому році обійдуться українцям у 1374 грн, що фактично відповідає минулорічним цінам у 1365 грн за святкову вечерю.

Водночас президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник спрогнозував, що ціни на овочі борщового набору можуть триматися на низькому рівні і в січні місяці, і вже після цього почнуть зростати.

