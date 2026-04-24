Ціни на полуницю в Україні обвалив імпорт: влітку ягода може здорожчати, – експертка

Закордонна ягода часто поступається за смаком українській.

В Україні стартував сезон полуниці, проте вже на його початку імпортна грецька ягода обвалила ціни, змушуючи українських виробників виходити на ринок дешевше очікуваного. Про це повідомляє експертка плодоовочевого ринку ІА "АПК-Інформ" Ксенія Гусєва, пише AgroTimes.

"У другій половині березня – на початку квітня ціна в роздробі швидко просіла до 200 грн/кг, що автоматично знизило закупівельний рівень до близько 150 грн/кг і менше. За таких умов традиційний старт для української тепличної ягоди на рівні 180–200 грн/кг вже не працює", – зазначає Гусєва.

Українські виробники планували виходити з тепличною продукцією приблизно з травня, через кліматичні умови. Водночас обсяги тепличного виробництва залишаються невеликими, вказує експертка.

Що ж до полуниці з відкритого ґрунту, то її масові поставки очікують не раніше середини червня. Водночас імпорт вже формує цінову політику ринку. Даний вплив може зберігатися до кінця червня, як в минулому році. Гусєва додає, що імпортна ягода часто поступається за смаком українській.

Українська полуниця повністю залежить від погоди, наголошує експертка. Прохолодне літо може спровокувати різке підвищення ціни на полуницю через затримку дозрівання ягоди, попереджає Гусєва.

Поки ціни на полуницю приємно дивують українців, прогноз вартості персиків та абрикосів влітку не додає оптимізму. Через вкрай несприятливі умови під час цвітіння цих кісточкових дерев, їхній врожай може скоротитися вполовину і спровокувати дефіцит на ринку.

Крім того, Україна вже по факту стикнулася з дефіцитом гречки. Ціни на гречану крупу на полицях магазинів зросли від 25% до 50%.

Вас також можуть зацікавити новини: