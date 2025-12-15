Огірки втрачають в ціні, що нетипово для грудня місяця.

Гуртові ціни на овочі в Україні за останній тиждень змінювалися різноспрямовано. Так, огірки досягли піку своєї вартості та почали дешевшати – за тиждень ціна на них змінилася з 90-160 до 90-120 грн/кг.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Білокачанна капуста подешевшала з 8-10 до 6-10 грн/кг. Ще більш суттєво знизилася вартість пекінської капусти – з 22-25 до 16-20 грн/кг. А от броколі, навпаки, значно додала в ціні – з 50-60 до 70-90 грн/кг.

Помідори в Україні почали продавати дорожче. Зараз їхня ціна становить 70-100 гривень за кілограм, тоді як тижнем раніше нижня стеля цін на ці овочі була нижчою – 50-100 грн/кг.

Вартість решти овочів борщового набору – буряку, моркви, цибулі – за тиждень не змінилася. Ціна на картоплю становить 9-12 гривень за кілограм, як і раніше.

У фруктовому сегменті цінові коливання були ще менш істотними. Здорожчали мандарини – з 55-85 до 65-95 грн/кг та лимони – з 85-95 до 90-100 грн/кг. Верхня стеля цін на апельсини опустилася зі 135 до 125 грн/кг. Звузився діапазон цін на банани – з 52-70 до 58-65 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – прогнози експертів

Зараз вартість картоплі, як і решти овочів борщового набору, залишається порівняно невисокою. Проте з початком весни вона почне зростати, бо українці будуть купувати імпортовану картоплю з Європи, переважно з Польщі. Це пов’язано з тим, що вітчизняним аграріям не вистачає сховищ для зберігання власної картоплі, повідомляють фахівці.

Економіст Олег Пендзин важає, що загалом же продукти в Україні мають додати в ціні в грудні біля 10%. Традиційно в цей період українці готуються до різдвяних свят і попит зростає, тож виробники можуть дозволити собі відпустити ціни.

