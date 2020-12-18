За даними "Інституту аграрної економіки", внаслідок нижчої ставки на сільгосппродукцію втрати держбюджету можуть сягнути 8,5 мільярда гривень наступного року.

Зниження ставки податку на додану вартість (ПДВ) до 14% з 20% на деякі види сільгосппродукції призведе до недоотримання 5,5 мільярда гривень до державного бюджету України.

Читайте такожУкраїна скорочує сільгоспвиробництвоПро це передає прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" з посиланням на кандидата економічних наук Леоніда Тулуша.

За його словами, зниження ставки ПДВ несе як негативні, так і позитивні наслідки для дохідної частини держбюджету.

"З позитивного насамперед необхідно відзначити зниження втрат держбюджету внаслідок діяльності так званих "податкових скруток", - зазначив експерт.

Наступного року це може зберегти в держбюджеті України не менше 3 мільярдів гривень.

Водночас втрата щомісячних ПДВ-надходжень до бюджету внаслідок нижчої ставки на сільгосппродукцію може призвести до втрат держбюджету у розмірі 8,5 мільярда гривень наступного року.

"У такому випадку від'ємне сальдо ПДВ від поставок сільгосппродукції може скласти понад 5,5 мільярда гривень, тобто дохідна база державного бюджету України може зменшитися на 5,5 мільярда гривень. Оскільки зазначені економічні ефекти не враховувалися при формуванні показників дохідної частини держбюджету-2021, виникає необхідність у збалансуванні його показників", - підкреслив Тулуш.

Що цьому передувало

17 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла закон про введення зниженої 14-відсоткової ставки ПДВ на операції з постачання окремих видів сільгосппродукції.

Право на знижену процентну ставку ПДВ отримують такі види продукції: Велика рогата худоба, свині, пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза, соєві боби, насіння льону, ріпаку, насіння соняшнику, насіння і плоди інших олійних культур, цукровий буряк.

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Автор: Ганна Нагорна