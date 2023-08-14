Як повідомляє Bloomberg, чверть світової торгівлі пшеницею у поточному розі припаде на Росію

Ціни на пшеницю підвищилися після того, як Росія обстріляла вантажне судно "Сукра Окан" минулими вихідними в Чорному морі. Це посилило невизначеність щодо поставок врожаю з регіону, повідомляє агентство Bloomberg.

Ціни на пшеницю зросли на 1,2%, перш ніж скоригуватися і торгуватися на 0,3% вище цін до інциденту. Зараз світова ціна пшениці за бушель складає $6,55.

Тим не менш, ціни на пшеницю цього року залишаються приблизно на 17% нижчими на тлі високих урожаїв.

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"Попри всі напади, які спостерігалися за останні два тижні, зерно продовжує надходити з обох сторін", - сказав аналітик Rabobank Карлос Мера.

У п'ятницю Міністерство сільського господарства США підвищило оцінку російського експорту пшениці до 48 мільйонів метричних тонн у сезоні 2023-24 років. Це означає, що майже чверть світової торгівлі пшеницею тепер надходитиме з Росії. Значну частку з цих об‘ємів становить українське зерно, вкрадене з тимчасово окупованих територій.

РФ переповнила свої порти вкраденим українським зерном

Як повідомляв УНІАН, за даними Bloomberg, Росія переживає складнощі з експортом зерна через те, що її порти переповнені. Значну частку з цих об‘ємів становить українське зерно, вкрадене з тимчасово окупованих територій.

Раніше Міністерство оборони Росії оприлюднило заяву про зупинку та огляд судна під прапором Палау, яке слідувало в український порт. Окупанти заявили, що відкрили "попереджувальний вогонь", після чого висадили на борт свою "команду" для огляду судна.

В Офісі президента України назвали такі дії безумовним порушенням міжнародного морського права, актом піратства і злочином проти цивільних суден.

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