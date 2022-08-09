Всього на два кораблі завантажили 70 тисяч тонн зерна

Нова партія українського зерна вирушила на експорт. З порту "Чорноморськ" Одеської області вийшли два судна.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури України.

"Сьогодні два судна вийшли з порту "Чорноморськ" із загальним обсягом вантажу 70 тисяч тонн. Судно RAHMI YAGGI доставить 5,3 тисячі тонн продовольства до Туреччини, ще близько 65 тисяч тонн кукурудзи балкер-панамакс OCEAN LION доставить до Південної Кореї", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначено, що це вже друге судно-панамакс, що відправляється з порту "Чорноморськ".

Як повідомляв УНІАН, домовленість щодо безпечних поставок українського зерна була досягнута 22 липня в Стамбулі. Підписи під документом поставили представники України, Росії, ООН і Туреччини.

27 липня відбулося відкриття спільного координаційного центру. Представники Туреччини, РФ, України та ООН, представлені в центрі, будуть здійснювати контроль реалізації домовленостей.

Відповідно до угоди, суховантажі, що прямують з вантажем зерна і продовольства з портів України, стають на якір в заздалегідь обговореному пункті біля входу в Стамбульську протоку. Після здійснюється огляд судна представниками Туреччини, РФ, України та ООН зі спільного координаційного центру. Після цього кораблі продовжують шлях до кінцевого пункту призначення.

Станом на 8 серпня, планувалося завершити огляд ще чотирьох кораблів 458 тоннами кукурудзи в Стамбулі, проте судно Polarnet, що відбуло з України 5 серпня, досягло берегів району Деріндже в провінції Коджаелі лише в понеділок. Судно перевозить 12 тис.тонн кукурудзи. Всього з чорноморських портів України за тиждень вийшло 10 суден з 305 458 тонн зерна.

Вас також можуть зацікавити новини: