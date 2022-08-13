Обидва кораблі прямують до турецьких портів.

Ще два судна з українським зерном 13 серпня вийшли з порту "Чорноморськ" в Одеській області. На їх борту соняшник і кукурудза.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччина у своєму Twitter-акаунті.

Відзначається, що кораблі беруть участь в ініціативі "зернового коридору" в Чорному морі для безпечного експорту українського продовольства.

Так, з порту "Чорноморськ" вийшли наступні судна:

FULMAR S Під прапором Барбадосу. На його борту 12 тисяч тонн кукурудзи. Судно прямує в турецьке місто Іскендерун;

THOE під прапором Маршаллових островів. На його борту 3 тисячі тонн насіння соняшнику. Корабель прямує в Текірдаг.

При цьому в Міноборони Туреччини повідомили, що 13 серпня в Україну вийде судно для нової закупівлі зерна.

"Зерновий коридор" у Чорному морі - що відомо

22 липня в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

1 серпня в рамках реалізації домовленостей з Одеського порту вирушило перше судно – RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тисяч тонн української кукурудзи в Ліванський порт Тріполі.

5 серпня з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським зерном. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN і POLARNET – 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великобританії та Ірландії.

9 серпня з порту" Чорноморськ " вийшло ще два судна з 70 тисяч тонн продовольства.

Станом на 11 серпня всього через гуманітарні Морські коридори вдалося вивезти з України близько 375 тисяч тонн зерно.

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