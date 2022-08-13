Ще два судна з українським зерном 13 серпня вийшли з порту "Чорноморськ" в Одеській області. На їх борту соняшник і кукурудза.
Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччина у своєму Twitter-акаунті.
Відзначається, що кораблі беруть участь в ініціативі "зернового коридору" в Чорному морі для безпечного експорту українського продовольства.
Так, з порту "Чорноморськ" вийшли наступні судна:
- FULMAR S Під прапором Барбадосу. На його борту 12 тисяч тонн кукурудзи. Судно прямує в турецьке місто Іскендерун;
- THOE під прапором Маршаллових островів. На його борту 3 тисячі тонн насіння соняшнику. Корабель прямує в Текірдаг.
При цьому в Міноборони Туреччини повідомили, що 13 серпня в Україну вийде судно для нової закупівлі зерна.
"Зерновий коридор" у Чорному морі - що відомо
22 липня в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.
1 серпня в рамках реалізації домовленостей з Одеського порту вирушило перше судно – RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тисяч тонн української кукурудзи в Ліванський порт Тріполі.
5 серпня з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським зерном. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN і POLARNET – 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великобританії та Ірландії.
9 серпня з порту" Чорноморськ " вийшло ще два судна з 70 тисяч тонн продовольства.
Станом на 11 серпня всього через гуманітарні Морські коридори вдалося вивезти з України близько 375 тисяч тонн зерно.