Відшкодування не можна буде отримати на більш ніж 50 гектарів одного господарства.

Фермерам України надали можливість отримати гроші за втрачені через погодні умови посіви. Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні затвердив новий вид державної підтримки для аграріїв.

Про це у своєму Telegram-каналі написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, за кожен гектар втрачених посівів тепер виплачуватимуть 4 тисячі 700 гривень. Проте в умовах відшкодування є певні обмеження.

"Уряд затвердив порядок відшкодування коштів, які виплачуються фермерам, що втратили свої посіви. За 1 гектар повністю втрачених посівів будемо виплачувати 4700 грн", – написав Шмигаль.

Водночас відшкодування не можна буде отримати на більш ніж 50 гектарів одного господарства – тобто максимальна допомога складатиме 235 тисяч гривень.

Читайте такожУ вересні українці купуватимуть соняшникову олію за новими цінами - прогнозЯк повідомляв УНІАН, у квітні Кабмін розширив державну фінансову підтримку аграріїв у поточному році на ряд нових напрямів, у тому числі страхування посівів та компенсації за втрачений урожай. З чинної програми допомоги АПК обсягом 4,7 млрд грн на нові напрями планується виділити 500 млн грн.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що за прогнозами Україна виходить на рекордний урожай пшениці за всю історію незалежності.

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Автор: Ганна Нагорна