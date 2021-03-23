У 2020 році імпорт насіння досяг 400 млн дол., а частка вітчизняного насіння на ринку скоротилася.

За відсутності держпідтримки імпорт насіння в Україну може зрости втричі та поступово витіснити вітчизняних виробників насіння з ринку.

Про це повідомляє прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" з посиланням на доктора економічних наук Олександра Захарчука.

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Відзначається, що у 2020 році Україна імпортувала насіння зернових і олійних культур на понад 400 млн дол., що в рази більше, ніж у 2005 році, коли за кордоном було закуплено лише 12 тис.тонн кукурудзи на 26 млн дол. і близько 3 тис. тонн соняшнику на 19 млн дол.

Зараз рівень забезпеченості вітчизняних аграріїв насінням української селекції продовжує падати та становить: по кукурудзі – 25-30%; соняшнику – 10-15%; ріпаку – 20%; цукрових буряках – 5-10%.

Крім того, за останні п'ятнадцять років частка насіння пшениці вітчизняної селекції на ринку зменшилася до 66% з 85%.

"При збереженні існуючих у вітчизняній насіннєвій галузі тенденцій, а також на тлі зменшення державної підтримки вітчизняної селекції, імпорт іноземного насіння в Україну може зрости у вартісному вираженні в три рази – до 1,5 млрд дол. США, і з часом привести до повного витіснення вітчизняних сортових ресурсів з ринку насіння і садивного матеріалу, що несе в собі потенційну загрозу продовольчій безпеці України та її експортним можливостям", – підкреслив Захарчук.

Показники Держпродспоживслужби

За даними Держпродспоживслужби, в Україні близько 30% насіння не відповідає належній якості.

Що цьому передувало

За даними "Інституту аграрної економіки", експорт насіння зернових та олійних культур з України за січень-вересень 2020 року досяг 16,5 мільйона доларів, що на 30% перевищило показник всього 2019 року (12,7 мільйона доларів).

Через пандемію коронавірусу Україна за 9 місяців 2020 року закупила за кордоном на чверть менше насіння, ніж за аналогічний період минулого року.

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Автор: Ганна Нагорна