Еспресо стрімко зростає в ціні: де в Україні найдорожча кава

З початку повномасштабної війни еспресо здорожчало майже вдвічі.

Кава в Україні знову подорожчала. Середня ціна чашки еспресо у грудні 2025 року сягнула 41 гривні, що на 17% більше, ніж у грудні торік, коли філіжанку кави можна було придбати за 35 гривень, повідомляє "Опендатабот",

Еспресо - основна складова кожного кавового напою, тож його вартість напряму впливає на ціну будь-якого напою у кав’ярні. Загалом еспресо подорожчало у майже 2 рази від початку повномасштабної війни.

Найдорожче еспресо нині п’ють на Львівщині - в середньому, 47 гривень за чашку. За рік ціна тут зросла на 19%. Регіон уперше за останні роки очолив "кавовий рейтинг", витіснивши багаторічного південного лідера.

Одещина, яка два роки поспіль була рекордсменом за цінами на каву, у грудні 2025 року опинилася на другому місці - 45 гривень за еспресо.

"Втім, не вся країна п’є каву за львівськими цінами. Найдешевше еспресо вже третій рік поспіль можна знайти на Хмельниччині - 33 гривні за чашку. Навіть попри те, що й тут за рік ціна зросла на 18%. За 35 гривень можна випити еспресо у Запорізькій та Кіровоградській областях", - ідеться у повідомленні.

А ось найбільший річний приріст вартості еспресо зафіксований на прифронтовій Сумщині: +26%. Попри це, середня ціна все ще нижча за загальноукраїнську - 36 гривень. Зазначається, що ще минулого року Сумщина була серед регіонів із найдешевшою кавою.

Ціни на каву у світі - останні новини

У грудні ціни на каву сорту робуста впали до найнижчого рівня за останні два місяці на тлі великої пропозиції від В'єтнаму - найбільшого виробника цього сорту зерен.

З початку 2023 року до кінця 2024 року ціни на арабіку зросли на 190%, а ціни на дешевші зерна робусти зросли на 263% за той самий період. Волатильність цін була спричинена "ідеальним штормом" посух у Бразилії та В'єтнамі, які значно вплинули на виробництво кави, а також триваючими геополітичними потрясіннями, що призвели до збільшення транспортних витрат і термінів доставки.

