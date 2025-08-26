Біржові ціни на каву падають другий день поспіль. До того протягом восьми днів ф'ючерси зростали, повідомляє Bloomberg.
Основною причиною зміни тренду стали побоювання, що нещодавні стрибки були надмірними, а ціни виявилися завищеними. Найактивніший контракт впав на 3,7% у вівторок, 26 серпня, що стало найбільшим з 1 серпня падінням за один день.
Попередній ріст був обумовлений, скоріше, низькими обсягами, ніж новими покупками. Тепер переоцінені контракти втрачають у ціні, і надалі ця тенденція може прискоритися, зазначив брокер Sucden Financial Ltd. Гаррі Говард.
Втім такий відкат ринку, на його думку, скоріше, технічний, ніж фундаментальний.
Ціни на каву – останні новини
Тиждень тому ми повідомляли, що ціни на арабіку підскочили до двомісячного максимуму. Це було зумовлене побоюваннями трейдерів щодо погоди в Бразилії, яка є найбільшим виробником кави.
Згідно з опитуванням Coffee Trading Academy, у сезоні 2025-26 років загальний врожай кави сортів арабіка та робуста в Бразилії становитиме 63,9 мільйона мішків по 60 кг кожний, що на 2,1% менше, ніж попереднього року.
Раніше ціни на арабіку встигли зрости на 190% в період з початку 2023 року до кінця 2024 року. Водночас дешевші зерна робусти здорожчали на цілих 263%.