Ф'ючерси на каву в Нью-Йорку падають другий день поспіль.

Біржові ціни на каву падають другий день поспіль. До того протягом восьми днів ф'ючерси зростали, повідомляє Bloomberg.

Основною причиною зміни тренду стали побоювання, що нещодавні стрибки були надмірними, а ціни виявилися завищеними. Найактивніший контракт впав на 3,7% у вівторок, 26 серпня, що стало найбільшим з 1 серпня падінням за один день.

Попередній ріст був обумовлений, скоріше, низькими обсягами, ніж новими покупками. Тепер переоцінені контракти втрачають у ціні, і надалі ця тенденція може прискоритися, зазначив брокер Sucden Financial Ltd. Гаррі Говард.

Втім такий відкат ринку, на його думку, скоріше, технічний, ніж фундаментальний.

Тиждень тому ми повідомляли, що ціни на арабіку підскочили до двомісячного максимуму. Це було зумовлене побоюваннями трейдерів щодо погоди в Бразилії, яка є найбільшим виробником кави.

Згідно з опитуванням Coffee Trading Academy, у сезоні 2025-26 років загальний врожай кави сортів арабіка та робуста в Бразилії становитиме 63,9 мільйона мішків по 60 кг кожний, що на 2,1% менше, ніж попереднього року.

Раніше ціни на арабіку встигли зрости на 190% в період з початку 2023 року до кінця 2024 року. Водночас дешевші зерна робусти здорожчали на цілих 263%.

