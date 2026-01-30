Молочну галузь охопила криза: в Україні ферми на межі закриття, - ЗМІ

Фермери вимушені працювати собі в збиток.

Молокопереробні заводи в Україні знижують ціни та скорочують обсяги закупівель сировини на фермах, що може зупинити роботу молочарів або змусити їх піти з ринку. Про це в коментарі Latifundist.com повідомила гендиректорка Асоціації виробників молока (АВМ) Ганна Лавренюк.

"Молочним фермам з 1 лютого знизили ціну на 0,5-1 грн/кг, тобто діапазон цін на екстрагатунок опустився до 14-13,5 грн/кг. Крім того, окремі заводи скоротили обсяги закупівлі молока через перебої енергопостачання, труднощі зі збутом готової продукції, тиском імпортної молочки в торговельних мережах", – каже Лавренюк.

Погіршення умов праці виробників молока та ферм через обстріли ворога співпадає з загальносвітовим трендом на здешевшання молочної сировини і продуктів її переробки. Галузь охопила найбільша за останні 30 років криза, під прицілом якої опинилися ключові молочні регіони – Європа, Америка, Нова Зеландія.

Відновлення попиту на тваринні і молочні білки слід чекати не раніше початку осені, тож деякі малі та середні ферми в Україні розглядають варіанти тимчасової зупинки роботи.

"Деякі господарства кажуть нам, що чекають до березня: якщо з ринку не буде позитивних сигналів про відновлення, то будуть приймати рішення про те, щоб не сіяти кукурудзу на силос, догодовувати худобі залишки кормів 2025 року і припиняти роботу молочної ферми", – підкреслила Ганна Лавренюк.

Збільшення імпорту дешевого сиру з-за кордону в кінці минулого року змусило українських виробників скорочувати обсяги виробництва. Продажі вітчизняних сирів трималися здебільшого за рахунок акцій, що суттєво скоротило прибутки сироварів України.

Така ситуація виглядає дивною, адже молоко в Європі дорожче за українське. Проте заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас сказала УНІАН, що справа в більш передових технологіях його обробки та держпідтримці в Євросоюзі. За найгіршого сценарію розвитку подій українська молочна галузь може зовсім зникнути, додала вона.

