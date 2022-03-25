На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України швейцарська компанія Nestle ухвалила рішення залишитися на російському ринку.
В компанії не вважають, що війна в Україні - це не привід для того, що піти з російського ринку.
"Діяльність не спрямована на отримання прибутку. Це - підтримка принципу забезпечення права на харчування...", - йдеться в заяві Nestlé.
Наразі президент України Володимир Зеленський під час звернення до швейцарського народу, згадав саме Nestlé як компанію, яка продовжує роботу в Росії попри обстріли її армією українських міст.
"Хороша їжа. Хороше життя" - так звучить слоган компанії Nestlé. Вашої компанії, яка відмовляється піти з Росії. Навіть зараз, коли звідти лунають погрози й іншим країнам Європи, вже не тільки нам. Коли звідти доноситься навіть ядерний шантаж", - підкреслив Зеленський.
Однак, Nestlé обмежилася виведенням з російського ринку лише двох брендів - KitKat та Nesquik.
Решта брендів компанії як і раніше будуть широко представлені на прилавках країни-окупанта.
Разом з тим, компанія продовжує активно просувати свою продукцію й на українському ринку.
На сьогодні в Україні продукція Nestlé представлена досить великим списком брендів:
- NESCAFÉ,
- Nesquik,
- Coffee-mate,
- Nuts, KitKat,
- Lion,
- Purina,
- Gerber,
- "Світоч",
- "Торчин",
- "Мівіна".
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України.
- Світові бренди масово йдуть з російського ринку.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 25 березня 2022 року за підрахунками ООН жертвами російських окупантів стали понад 1000 мирних українців.