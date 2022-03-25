Президент України під час звернення до швейцарського народу, згадав саме Nestle як компанію, яка продовжує роботу в Росії.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України швейцарська компанія Nestle ухвалила рішення залишитися на російському ринку.

В компанії не вважають, що війна в Україні - це не привід для того, що піти з російського ринку.

"Діяльність не спрямована на отримання прибутку. Це - підтримка принципу забезпечення права на харчування...", - йдеться в заяві Nestlé.

Наразі президент України Володимир Зеленський під час звернення до швейцарського народу, згадав саме Nestlé як компанію, яка продовжує роботу в Росії попри обстріли її армією українських міст.

"Хороша їжа. Хороше життя" - так звучить слоган компанії Nestlé. Вашої компанії, яка відмовляється піти з Росії. Навіть зараз, коли звідти лунають погрози й іншим країнам Європи, вже не тільки нам. Коли звідти доноситься навіть ядерний шантаж", - підкреслив Зеленський.

Однак, Nestlé обмежилася виведенням з російського ринку лише двох брендів - KitKat та Nesquik.

Решта брендів компанії як і раніше будуть широко представлені на прилавках країни-окупанта.

Разом з тим, компанія продовжує активно просувати свою продукцію й на українському ринку.

На сьогодні в Україні продукція Nestlé представлена досить великим списком брендів:

NESCAFÉ,

Nesquik,

Coffee-mate,

Nuts, KitKat,

Lion,

Purina,

Gerber,

"Світоч",

"Торчин",

"Мівіна".

Війна проти України: