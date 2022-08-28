З березня вдалось перевезти через дунайські порти понад 4 млн тонн зерна — це більше, ніж усіма іншими видами транспорту.

На Одещину у напрямку дунайських портів за добу пройшла рекордна з 24 лютого кількість суден. Зокрема, через гирло Бистре суднового ходу Дунай – Чорне море пройшло 7 суден, а через румунський канал Суліна — 4.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що 27 серпня в напрямку українських дунайських портів (Ізмаїльського, Ренійського та Усть-Дунайського) через гирло Бистре та румунський канал Суліна пройшли 11 суден загальним обсягом 45 тис. тонн.

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"Це рекордний показник з 24 лютого, початку повномасштабного вторгнення Росії", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, через гирло Бистре суднового ходу Дунай – Чорне море пройшло 7 суден, а через румунський канал Суліна — 4. За словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, з березня вже вдалось перевезти через дунайські порти понад 4 млн тонн зерна - на даний час це більше, ніж усіма іншими видами транспорту.

За його словами, ця динаміка збільшення — суттєва. Якщо в березні порти обробляли на експорт тільки 16,5 тис. тонн агропродукції, то вже в липні показник становив майже 1,4 млн тонн.

Також Кубраков повідомив, що наразі Мінінфраструктури працює над удосконаленням експортної логістики на Дунаї, зокрема над безперешкодним сполученням між портами залізничними шляхами, в тому числі забезпечуючи пряме залізничне сполучення.

"За умови системних інвестицій та виконання програми з модернізації портів на Дунаї можливо збільшити їхню потужність до 25 млн тонн вантажів на рік. До речі, вже стартував спільний проект Міністерства інфраструктури та ЄБРР щодо дослідження експортної логістики у Бессарабії. За два місяці ми отримаємо пропозиції для планування державних, державно-приватних та приватних інвестицій, міжнародних проєктів та проєктів за кошти міжнародних фінансових організацій", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня гирло Бистре суднового ходу Дунай - Чорне море стало доступним для проходу суден, які перевозять українську агропродукцію. Це відбулося завдяки звільненню Збройними силами України острова Зміїний. До цього захід в українські дунайські порти був можливим винятково через канал Суліна, який пролягає територією Румунії.

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