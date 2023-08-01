В липні "зерновим коридором" було експортовано лише 292 тис. тонн.

У липні Україні вдалося експортувати 3,7 млн тонн аграрної продукції, що на 29% менше аналогічного показника попереднього місяця.

Як повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ), не вся продукція встигла фізично перетнути кордон і значна кількість транспорту ще стоїть в чергах на виїзд. Найбільші падіння обсягів експорту продемонстрували ті позиції, які мають значну вагу при відносно невисокій їх вартості.

"Такі невтішні результати експорту в першу чергу пояснюються зупинкою роботи "зернового коридору" 18 липня, а також його низькою активністю ще до припинення терміну дії. В липні 2023 року даним каналом було експортовано лише 292 тис. тонн. Також свій негативний вплив на обсяги експорту мали обстріли росією портової інфраструктури річкових портів Дунаю", – пояснюють експерти.

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Щодо структури експорту агропродукції, то, за даними УКАБ, вона виглядала наступним чином:

зернові культури: 2,3 млн тонн, що на 40% менше від показника минулого місяця (кукурудза - 51%, пшениця - 36%, ячмінь - 13%);

олійні культури: 330 тис. тонн, що на 37% більше, ніж в червні (ріпак – 73%, соєві боби – 23% та насіння соняшнику – 3%);

рослинні олії – 549,4 тис. тонн, показник зріс на 7% (соняшникова олія - 92%, ріпакова – 4% та соєва - 4%);

макухи після вилучення рослинних олій – 320,7 тис. тонн, обсяг зменшився на 12% (соняшникова - 91%, соєва - 9%).

"Найбільші падіння обсягів експорту продемонстрували ті позиції, які мають значну вагу при відносно невисокій їх вартості. Вони переважно експортувалися в рамках дії Чорноморської зернової ініціативи. Це зернові культури та макухи. Одночасно можемо спостерігати зростання обсягів експорту олійних культур. Це відбувається в основному за рахунок початку збору врожаю ріпаку і стартом його експорту", – зазначили в асоціації.

Експорт зерна під час війни

Росія вийшла із зернової угоди 17 липня 2023 року, заявивши при цьому, що кораблі в Чорному морі будуть вважати такими, що перевозять військові вантажі.

Європейський союз заявив про те, що готовий експортувати майже всі сільськогосподарські товари України по дорогам солідарності. Однак, практично відразу з'явилася інформація про те, що окупанти можуть перекрити альтернативні зернові маршрути.

Папа римський Франциск 30 липня закликав Росію відновити дію зернової угоди, яка дозволяла Україні експортувати зерно зі своїх морських портів, попри на війну.

Президент України Володимир Зеленський назвав важливим заклик Папи римського до Москви щодо відновлення зернової ініціативи.

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