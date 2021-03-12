За словами першого заступника голови парламентської фракції "СН", в результаті прийняття цих двох законопроектів буде розблокована можливість продажу сільськогосподарської землі.

Наступного тижня Верховна Рада України розгляне законопроекти, що стосуються ринку землі та аукціонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перший заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в коментарі журналістам.

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Він зазначив, що наступного пленарного тижня, який починається у вівторок, 16 березня, парламент розгляне два законопроекти, які "очікує вся Україна".

Йдеться про проект закону "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин" (реєстраційний № 2194), яким передбачається передача земель у громади.

Передбачається розгляд і законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони (реєстраційний № 2195).

Корнієнко додав, що прийняття цих двох законопроектів - "це фактично завершення або майже завершення земельної реформи, які ми розпочали рік тому і за які успішно проголосували".

За його словами, таким чином буде розблокована можливість продажу сільськогосподарської землі.

Що цьому передувало

28 квітня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який запроваджує ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року.

Закон передбачає поетапну земельну реформу: з 1 липня 2021 року купувати сільськогосподарські землі зможуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. На другому етапі, з 1 січня 2024 року, розмір концентрації збільшиться до 10 тисяч гектарів, а купувати землі зможуть також юридичні особи.

25 лютого 2021 року в Мінагрополітики повідомили про те, що земельна реформа в Україні наближається до завершення.

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Автор: Надя Пришляк