Наступного тижня Верховна Рада України розгляне законопроекти, що стосуються ринку землі та аукціонів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перший заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в коментарі журналістам.
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Він зазначив, що наступного пленарного тижня, який починається у вівторок, 16 березня, парламент розгляне два законопроекти, які "очікує вся Україна".
Йдеться про проект закону "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин" (реєстраційний № 2194), яким передбачається передача земель у громади.
Передбачається розгляд і законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони (реєстраційний № 2195).
Корнієнко додав, що прийняття цих двох законопроектів - "це фактично завершення або майже завершення земельної реформи, які ми розпочали рік тому і за які успішно проголосували".
За його словами, таким чином буде розблокована можливість продажу сільськогосподарської землі.
Що цьому передувало
- 28 квітня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який запроваджує ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року.
- Закон передбачає поетапну земельну реформу: з 1 липня 2021 року купувати сільськогосподарські землі зможуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. На другому етапі, з 1 січня 2024 року, розмір концентрації збільшиться до 10 тисяч гектарів, а купувати землі зможуть також юридичні особи.
- 25 лютого 2021 року в Мінагрополітики повідомили про те, що земельна реформа в Україні наближається до завершення.
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