За словами Анатолія Урбанського, одесити усвідомлюють загрозу від часткового розмінування чорноморських портів, куди можуть вторгнутися російські загарбники попри міжнародні домовленості.

Попри небезпеку вторгнення ворога у частково розміновані порти необхідно розблокувати експорт українського зерна Чорним морем, щоб перезапустити економіку та підготуватися до опалювального сезону.

Про це заявив народний депутат з групи "Партія "За майбутнє" Анатолій Урбанський в ефірі єдиного національного телемарафону.

"Ми всі сподіваємося, що днями будуть підписані домовленості з турецькою стороною, ООН та нашим ворогом, і нарешті відкриється "велика Одеса", я маю на увазі три порти – "Південний", "Чорноморськ" і безпосередньо Одеса. Є ряд проблем, які ми сьогодні вирішуємо, щоб це сталося якомога скоріше та ефективніше. Крім того, ще 2 тижні тому було відкрито гирло "Бистре", що стало дуже корисним для судноплавства на річці Дунай, і зараз ми маємо не таку велику проблему щодо проходу Сулінського каналу для вивезення українського зерна через порти Дунаю – це Вилкове, Ізмаїл та Рені. Але Дунай не може замінити транспортні коридори Чорного моря на 100%. Тільки якщо ми будемо експортувати зерно через порти Дунаю, "великої Одеси", а також залізничними коліями, то всі ці заходи разом дадуть нам можливість вирішити цю проблему", - зазначив Анатолій Урбанський.

Разом із тим, за його словами, одесити усвідомлюють загрозу від часткового розмінування чорноморських портів, куди можуть вторгнутися російські загарбники попри міжнародні домовленості.

"Я сам одесит, тому можу сказати, що говорять люди. Вони звичайно налякані. Але всі розуміють, що ключові бойові дії зараз відбувають на території Донецької, Луганської та Херсонської областей, а інші мають працювати на економіку, щоб забезпечити міцний тил. Треба мати надходження до бюджету, підготуватися до опалювального сезону, грошей буде не вистачати. Тому ми маємо запустити економіку. Треба відновлювати експорт. Всім страшно, але це треба робити", - наголосив народний депутат.