Україна збільшила в 34 рази експорт незвичного продукту

В структурі поставок за кордон зростає частка товарів з доданою вартістю.

Україна збільшила в 34 рази експорт ріпакової олії у січні-лютому 2026 року. Він склав 102 мільйона доларів в порівнянні з 3 млн доларів рік тому, ідеться в повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Зазначається, що з початку року ріпакова олія посіла восьме місце серед усіх аграрних товарів за вартістю експорту завдяки розвитку ринку переробки в Україні.

За даними заступника міністра Тараса Висоцького, в перші два місяці року Україна відправила на експорт загалом 9,95 млн тонн сільськогосподарської продукції на суму 4 млрд дол. Валютна виручка в порівнянні з 2025 роком збільшилася на 9,3%, в той час як обсяги товару за вагою практично не змінилися.

Відео дня

Висоцький зазначив, що наведені дані демонструють поступовий перехід до експорту товарів з більшою доданою вартістю. Водночас Україні потрібно продовжувати працювати над диверсифікацією ринків збуту та розширенням географії експорту, додав він.

Приблизно 50% валютної виручки у вказаний період припало на країни Європейського Союзу. Доля країн Близького Сходу та Північної Африки склала 20%.

Важливу роль в структурі українського аграрного експорту почала відігравати Туреччина – її частка зросла з 247 млн дол. до 507 млн дол., або до 13%. Головним чином це пов’язано зі збільшенням поставок до Туреччини української кукурудзи – з 530 тис. тонн до 1,6 млн тонн.

Основними експортними товарами України традиційно залишаються кукурудза, соняшникова олія, пшениця, соєві боби та м’ясо. За перші два місяці поточного року експорт кукурудзи зріс на 20%, в той час як пшениці – скоротився на 43%.

Експорт аграрної продукції з України – головні новини

Тим часом деякі аграрні галузі України втрачають позиції на світовому ринку. Так, у минулому році загальний виторг від експорту країною волоського горіху скоротився вдесятеро в порівнянні з минулими роками – з 92,2 млн дол. до 9,2 млн дол.

На 30% в попередні місяці скоротилися і поставки за кордон української малини, яка є ключовою ягодою в структурі експорту.

