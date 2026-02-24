Україна втрачає галузь, яка приносила сотні мільйонів доларів: експорт впав вдесятеро

Ще до минулого року країна була одним з головних постачальників продукції у світі.

Україна ще нещодавно була одним зі світових лідерів з експорту волоського горіху. Проте за останній рік поставки цієї продукції за кордон впали одразу вдесятеро, повідомляє президент Української горіхової асоціації Геннадій Юдін.

За попередні п’ять років - з 2020 по 2024 рік - Україна відправила на продаж за кордон понад 160 тисяч тонн волоського горіху на загальну суму 461,4 мільйона доларів. Це склало третину валютних надходжень від всього експорту галузі садівництва.

Середньорічний обсяг експорту волоського горіху в валютному еквіваленті становив 92,2 млн дол. У 2025 році цей показник впав рівно на 90% – до 9,2 млн дол. Водночас у світі виробництво горіху щорічно збільшується в середньому на 2,5-3,5%. Так, Україна втратила місце серед основних експортерів продукту, як США, Китай та Чилі.

В попередні роки Євросоюз показав найбільше зростання попиту на горіхи. Тільки в 2025 році ЄС витратив на їхню закупівлю рекордні 9 млрд дол. Частка України при цьому становила всього 8 млн дол., тобто менше 0,1%. Тепер головними постачальниками горіхів до Європи стали США, які забрали майже половину ринку (48%), Чилі (26%) та Китай (11%).

Скорочення обсягів експорту з України стосується не тільки волоських горіхів. Так само останнім часом на 30% зменшилися поставки за кордон вітчизняної малини, яка була ключовою ягодою в структурі експорту.

Загалом частка Євросоюзу в експорті продукції українського АПК зменшилася за рік з 52% до 49%.

