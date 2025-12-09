Це буде вже четвертий поспіль Святвечір в умовах воєнного стану.

12 традиційних страв для святкової вечері на Різдво обійдуться українцям у 1374 гривні.

Про це повідомляє директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко.

Науковці Інституту аграрної економіки порахували вартість різдвяного столу для середньостатистичної української родини за середніми цінами торговельних мереж країни станом на початок грудня.

Різдвяне меню традиційно включатиме наступні 12 страв: кутю і узвар, смажену рибу, вінегрет, вареники (з картоплею, з капустою та з вишнями), тушковану капусту, борщ пісний з квасолею, смажену картоплю, овочі свіжі і солоні.

Так, для приготування різдвяної куті за традиційною рецептурою доведеться заплатити 213,37 грн за 950 г продукту.

Основна складова куті – крупа пшенична з твердої пшениці – коштуватиме 26,9 грн за 400 г. Головні витрати припадуть на інгредієнти: мак – 72,5 грн за 200 г, а також волоські чищені горіхи – 68,8 грн, родзинки – 24,99 грн та мед – 18,7 грн за 100 г відповідно. Додатково 50 г цукру обійдуться в 1,48 грн.

Український узвар, приготовлений з сушених яблук, груш та чорносливу коштуватиме 118 грн. Це ціна готового набору сухофруктів для узвару в магазинах (600 г на 2 л води).

Смажена риба стане на різдвяному столі найдорожчою стравою за 346,02 грн. А от пісний борщ з квасолею обійдеться дешевше, аніж узвар – у 107,79 грн – за трохи більше, ніж 2,5 кг овочів та приправ на 2 л води.

Салат "Вінегрет" також є пісним. Приготувати його коштуватиме 49,77 грн за 1,73 кг продуктів.

Традиційними стравами є вареники, які представлені в трьох варіаціях: з картоплею (1,51 кг) – за 32,83 грн, з капустою (1,481 кг) – за 32,03 грн та з вишнею (810 г) – за 87,83 грн.

Перелік різдвяних страв також включає тушковану капусту за 70,78 грн, смажену картоплю за 26,08 грн, квашену капусту за 96,75 грн та солоні огірки за 53,7 грн.

Півкіло свіжих овочів – огірків та помідорів – коштуватиме 66,72 грн і 71,9 грн відповідно.

Науковці зазначають, що вартість цьогорічного різдвяного столу у 1374 грн майже не відрізнятиметься від минулорічного показника у 1365 грн.

Це пов’язано передусім з тим, що в цьому році Україна зібрала гарний врожай картоплі, моркви, капусти, буряку та цибулі, які прийнято називати "овочами борщового набору". Тож ціни на ці овочі за рік знизилися більш, ніж удвічі.

При цьому частина продуктів, навпаки, подорожчала. Це стосується олії (+26,7 %), вишні замороженої (+25,7 %), бочкових огірків (+25,2 %), квасолі білої сухої (+18,3 %), борошна (+17,5 %), риби (+12,6 %) та свіжих помідорів (+12,5 %).

Слід зазначити, що на Новий рік українці звикли витрачати більше, ніж на Різдво. Відповідно, минулорічний святковий стіл на 31 грудня вартував приблизно втричі більше, ніж різдвяний.

В цілому перед святами в Україні витрачають більше грошей на продукти, тож виробники користуються зростанням попиту і підвищують ціни. Економісти прогнозують, що найближчим часом вони можуть вирости в середньому на 10%.

