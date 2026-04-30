Продукти на Чукотці та в інших віддалених регіонах РФ зазвичай коштують у кілька разів дорожче, ніж на території на захід від Уралу.

На російській Чукотці рівень життя населення досяг такого рівня, що вартість кілограму яблук там становить тисячу рублів (понад 500 гривень), а одне велике яблуко коштує 300 рублів (більше 150 гривень). Про це повідомляє The Moscow Times.

Подібні захмарні ціни викликані дорогою логістикою. Раніше влада прийняла закон про північний завіз, згідно з яким вартість продуктів повинна була знизитися. Але ціни на харчі в Росії вперто відмовляються підпорядковуватися вказівкам згори.

Що пішло не так, не може зрозуміти віце-прем'єр і повноважний представник кремлівського диктатора Володимира Путіна в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв.

"Сказати чесно, така ціна справляє враження. Я попрошу Міністерство розвитку Далекого Сходу і Арктики після доповіді губернатора пояснити мені, чому яблука по 300 рублів коштують. Щось ми не те робимо", – зізнався Трутнєв.

Продукти на Чукотці та в інших віддалених регіонах РФ зазвичай коштують у кілька разів дорожче, ніж на території на захід від Уралу. Має місце і дефіцит – так, в червні 2023 року мешканцям чукотського міста Білібіно продавали яйця лише за паспортом.

В тому ж 2023 році в Росії було ухвалено закон "Про північне завезення", який просували 20 років. Згідно з ним, продукти, паливо та будівельні матеріали в районах Півночі мали здешевшати.

