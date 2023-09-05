Це рішення послідувало за скаргою члена парламенту - центриста Томаса Кеттунена, який закликав парламент зупинити продаж "кривавої Pepsi".

Ресторани парламенту Фінляндії припинили подавати Pepsi у зв'язку з тим, що компанія досі продовжує свою діяльність в Росії.

Як повідомляє фінська телекомпанія Yle, продукція PepsiCo більше не продається в приміщеннях парламенту. Це рішення послідувало за скаргою члена парламенту - центриста Томаса Кеттунена, який закликав парламент "подати приклад", зупинивши продаж "кривавої Pepsi".

Війна в Україні та ситуація з Pepsi

1 вересня 2023 року стало відомо про те, що корпорація PepsiCo внесена до списку міжнародних спонсорів війни. Компанія продовжує працювати в Росії і платити значні податки до її бюджету.

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PepsiCo виробляє прохолодні напої, соки, чіпси, закуски, молочні продукти та інші продукти харчування під основними марками Chester's, Chipsy, Lay's, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7UP, Simba, Snack a Jacks, Sonric's, Tropicana, "Агуша", "Чудо", "Слов'яночка", "Садочок", "Сандорик", "Машенька" та ін.

За показником чистого прибутку ця компанія є четвертою за розміром в галузі напоїв і харчових продуктів в РФ. У перший рік повномасштабного вторгнення чистий прибуток зріс на 333% до 525 млн дол., порівняно з 2021 роком. Податків до бюджету РФ було сплачено більш ніж на 115 млн дол. (або 8,29 млрд руб.).

У березні 2022 року PepsiCo заявила про припинення рекламної діяльності та виробництва напоїв у Росії. Проте вже у серпні 2022 року виробництво напоїв "7UP" та "Mirinda" під брендами "Evervess" та "Frustyle" відновилося. А в березні 2023 року напій "Pepsi" почали випускати під брендом "Evervess".

Крім того, PepsiCo запустила в РФ новий бренд лимонаду під назвою "Российский подарок" на зміну попереднім продуктам. Компанія також продовжує виробництво і дистрибуцію чіпсів, снеків і молочних продуктів.

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