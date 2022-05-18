Це призведе до серйозних наслідків для країн, які залежать від постачання продовольства з України. Зокрема, для Європи та Центральної Азії.

Україна через війну може втратити щонайменше 20% врожаю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала на брифінгу представник Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Вікторія Михальчук.

"За оцінками ФАО, щонайменше 20% врожаю може бути незібраним або невирощеним, що призведе до подальшого скорочення постачання і матиме серйозні наслідки для Європи, Центральної Азії та інших країн, які залежать від постачання продовольства з України", - зауважила вона.

За словами Михальчук, у зв’язку з таким прогнозом, ФАО підготувала план швидкого реагування, згідно з яким потрібно 115 млн доларів для підтримки близько мільйона людей до кінця 2022 року. "Станом на сьогодні ФАО вже допомогла 33 тис. сімей… на сході, півдні, у центрі та заході України. 18 тис. сімей отримали насіння картоплі. Ще близько 15 тис. сімей отримають насіння овочів і ще близько 4 тис. сімей отримають грошову допомогу", - сказала вона.

За словами Михальчук, передбачається надання грантів дрібним і середнім виробникам продукції, а також малим домогосподарствам, які вирощують продукти харчування для власного споживання.

Представник Всесвітньої програми з продовольства Пол Ентем запевнив, що Всесвітня продовольча програма в Україні буде діяти стільки, скільки потрібно. Наразі нею охоплено 3,83 млн українців – йдеться про забезпечення продовольчими наборами та грошові виплати.

"Тільки цього місяця Всесвітня продовольча програма надає продовольчу допомогу 2 млн людей в Україні або готівкою, або видаючи місячні продовольчі набори. Ми підписали угоди з Міністерством соціальної політики, щоб збільшити грошові виплати 0,5 млн людей по всій Україні. Для людей ці виплати дозволять купувати найважливіше. Кожний долар, що витрачає родина в Україні, також живить місцеву економіку. Відповідно ці грошові виплати підтримують також внутрішні соціальні системи захисту в Україні", - зазначив він.

Ентем підкреслив, що необхідно зважати на вплив цієї війни на голод в усьому світі.

"Дотепер Україна була істотним експортером. Багато країн покладалися на експорт зерна з України. І зараз тисячі тон знаходяться в українських елеваторах і немає можливості експортувати. Це вже спричиняє катастрофічну кризу з голодом. Нам необхідно забезпечити відкриття портів і для того, щоб захистити українських виробників, і для того, щоб запобігти голоду в світі. Саме тому ця криза має такий масштаб, бо впливає на інші країни, які є вже вразливі і страждають від відсутності продовольчої безпеки", - наголосив він.

За словами Ентема, наразі західно-європейські країни та ООН працюють над відкриттям портів.

"Зараз експорт по суті 15-20% того, що могло б експортуватися. Але істотної альтернативи чорноморським портам немає. Саме тому необхідно досягнути їхнього відкриття", - сказав він.

Ентем наголосив, що серйозні наслідки відсутності експорту продуктів з України матимуть перш за все Сирія, Афганістан, Ємен.

"У цих країнах є надзвичайні ситуації, люди уже на межі голоду. У них вже склалася "ідеальна" ситуація через COVID-19, через безпекові ситуації, через конфлікти. Війна в Україні тільки додала складнощів", - підкреслив він.

Криза експорту з України та загроза голоду:

Як повідомляв УНІАН, за даними Української зернової асоціації, Україна є одним з найбільших у світі експортерів зерна, проте російське вторгнення знизило обсяг експорту в шість разів.

За словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, війна в Україні може приректи значну частину людства на голод і бідність, небачені раніше десятиліттями.

У травні стало відомо, що Європейська комісія запускає комплекс заходів "шляху солідарності", щоб допомогти Україні експортувати сільськогосподарські товари.

Віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель на брифінгу після засідання Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі заявив, що Європейський Союз допоможе Україні експортувати зерно, яке заблоковане в морських портах російськими окупантами. За його словами, є план дій щодо відкриття так званих зелених коридорів для України.

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