Імпортна малина в США та Канаді коштує дорожче, ніж в інших країнах-імпортерах.

Україна вперше експортувала великі партії замороженої малини в морських контейнерах в США і Канаду.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

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"По одній партії малини було відправлено в Канаду і в США в розмірі одного морського контейнера. Логістика зайняла близько півтора місяця, а покупець залишився задоволений якістю поставленої продукції", – йдеться в повідомленні.

Важливість цієї події для ягідної галузі України пояснюється тим, що імпортна малина в США і Канаді коштує дорожче, ніж в інших країнах-імпортерах, а також високими вимогами до якості, якого змогли досягти українські виробники.

"На США і Канаду припадає близько 80% всього глобального імпорту замороженої малини у вартісному вимірі. Однак Україна традиційно експортувала заморожену малину переважно в Польщу, яка добре заробляє на реекспорті української малини в інші країни світу. Тому вихід на прямі поставки замороженої малини в країни з високими імпортними цінами на цю ягоду є дуже важливим кроком для подальшого розвитку ягідного бізнесу в Україні", — пояснив економіст продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

Експорт аграрної продукції:

З початку 2021 року Україна збільшила зовнішню торгівлю аграрною продукцією, а найбільше українського продовольства закупили країни Азії.

Експорт продовольства Україною за 8 місяців зріс на 9,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, а імпорт - на 20,5%.

Автор: Ганна Нагорна